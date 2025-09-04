Макрон заявив про 26 країн: Польща, Італія та Німеччина не відправлять миротворців в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон 4 вересня сказав, що 26 країн готові надіслати миротворців в Україну чи засоби підтримки для них. Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і голова Ради міністрів Італії Джорджія Мелоні заявили, що їхні країни не бажають відправляти своїх солдатів.

Дональд Туск після зустрічі "Коаліції охочих" в Парижі 4 вересня повідомив журналістам, що позиція його уряду щодо відправлення військ до України лишається незмінною, передає Polsat News. За його словами, Польща не планує передавати своїх миротворців.

"Польща, як ми неодноразово наголошували, не планує відправляти війська до України. Навіть після закінчення війни", — заявив Туск.

Польський прем'єр пояснив, що його країна після потенційного припинення вогню має намір бути хабом для передання допомоги Києву.

"Ми відповідаємо за логістику. Зрозуміло, що Польща є найбільшим хабом, місцем, де організовується допомога Україні. І це завдання достатньої, якщо не сказати надзвичайної важливості", — сказав Дональд Туск.

Італія також не відправить миротворців в Україну

На сайті уряду Італії 4 вересня була опублікована офіційна заява за підсумками участі прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні в зустрічі лідерів "Коаліції охочих" за відеозв'язком. У ній зазначено, що Італія не має наміру відправляти до України військовослужбовців, але готова долучитися до моніторингу та навчань військових.

"Підтверджуючи, що Італія не бажає направляти солдатів до України, голова Ради міністрів Італії Мелоні підтвердила відкритість до підтримки можливого припинення вогню з ініціативами щодо моніторингу та навчання за межами кордонів України", — йдеться в заяві.

Німеччина теж не планує відправляти війська в Україну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю телеканалу Sat.1 3 вересня заявив, що його країна не планує відправляти в Україну власні війська навіть після завершення війни. На його думку, головною гарантією безпеки на сьогодні є підтримка Сил оборони України.

Нагадаємо, французький президент Емманюель Макрон на пресконференції заявляв про готовність 26 країн відправити миротворців в Україну за результатами зустрічі "Коаліції охочих" в Парижі 4 вересня. За його словами, лідери країн вирішили залучити своїх військових для гарантування безпеки українців на землі, повітрі чи в морі після припинення вогню чи настання миру.