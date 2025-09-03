"Точно не буде": Німеччина не планує відправляти в Україну власні війська, — Мерц

Німеччина не планує відправляти на територію України власну регулярну армію навіть після досягнення перемир'я.

"До моменту перемир’я відправлення військ в Україну точно не буде. І навіть після цього я маю значні сумніви щодо участі Німеччини", — заявив в інтерв'ю телеканалу Sat.1 канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Інтерв'ю Фрідріха Мерца

Він пояснив, що ані від уряду Німеччини, ані від Європейського Союзу не надходило конкретних планів щодо введення військ в Україну.

Мерц підкреслив, що наразі головною гарантією безпеки для Києва є підтримка Збройних сил України у боротьбі проти російської агресії, а питання розміщення німецьких військ в Україні може розглядатися лише у віддаленій перспективі.

Водночас, за словами німецького канцлера, будь-яке рішення потребуватиме схвалення Бундестагу і буде залежати від домовленостей з Росією.

"Це не можна зробити всупереч Росії, лише разом з нею. На цьому шляху ще багато перешкод, і він може зайняти багато часу", — наголосив Мерц.

