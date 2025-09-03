"Профінансуємо пакет": Люксембург вирішив надати Україні гроші на зброю проти РФ

Люксембург вирішив виділити гроші у рамках ініціативи PURL, за якою європейські держави оплачують закупівлю американської зброї для України.

Таким чином кількість держав, які братимуть участь в ініціативі, збільшилась до дев'яти, пише Euractiv.

"Ми профінансуємо пакет разом з іншими країнами, які нам ще належить визначити, пакет вже наявної зброї, значною мірою американської, яку ми надамо Україні", — сказав прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден.

Він пояснив, що Люксембург навряд фінансуватиме весь пакет на суму 500 мільйонів доларів самостійно, а тому й шукає партнерів.

Фріден також не уточнив, який саме внесок готовий зробити Люксембург.

Водночас неназваний посадовець НАТО повідомив журналістам, що у вересні очікується нова хвиля обіцянок від європейських країн НАТО щодо купівлі американської військової техніки для України через ініціативу PURL.

Автори матеріалу також підкреслили, що Люксембург — найменший член військового альянсу, який вирішив взяти участь у механізмі PURL.

Нагадаємо, на початку серпня США та НАТО створили новий механізм військової допомоги Україні PURL.

1 серпня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні й про надання двох установок Patriot