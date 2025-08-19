Німеччина виділила рекордні €355 млрд для найсильнішої армії Європи: яку зброю отримає Бундесвер

Після скасування "боргового гальма" в оборонній сфері та заяви канцлера Фрідріха Мерца про намір зробити Бундесвер найсильнішими збройними силами Європи, Міноборони Федеративної Республіки Німеччини представило довгостроковий план закупівель озброєнь.

Згідно з проектом федерального бюджету на 2026 рік, витрати на військові закупівлі в найближчі десятиліття становитимуть понад 350 млрд євро. У 2025 році заплановано 8,2 млрд євро, а вже у 2026 році — 22,3 млрд. Такі цифри наводить журналіст Ларс Хоффманн із Hartpunkt.

Повідомляється, що проєкт бюджету також передбачає так звані асигнування за зобов'язаннями на суму близько 325 млрд євро до 2041 року. Вони дають змогу Бундесверу укладати багаторічні контракти на техніку та озброєння — від танків і фрегатів до авіації та супутникового зв'язку.

У структурі асигнувань ключовими напрямами стануть:

боєприпаси — 70,3 млрд євро;

бойові машини — 52,5 млрд євро;

кораблі та військово-морське обладнання — 36,6 млрд євро;

літаки і ракети — 34,2 млрд євро;

транспорт і обладнання — 20,8 млрд євро;

польове та інтендантське спорядження — 20,9 млрд євро;

телекомунікації — 15,9 млрд євро;

супутниковий зв'язок — 13,3 млрд євро.

Найбільші витрати припадають на 2029 і 2030 роки, коли планується понад 52 млрд євро на рік.

Крім основного бюджету, у розпорядженні Бундесверу залишається спеціальний фонд, що діє до 2027 року. Його витрати складуть:

24 млрд євро у 2025 році,

25,5 млрд євро у 2026 році,

27,4 млрд євро у 2027 році.

При цьому до травня 2025 року з фонду вже було витрачено 28 млрд євро.

Таким чином, Німеччина формує найбільшу програму військових закупівель з часів Другої світової війни. Реалізація планів дозволить Бундесверу перетворитися на провідну армію Європи, здатну конкурувати з іншими великими військовими силами світу.

Нагадаємо, Німеччина готується до масштабного нарощування можливостей своєї армії у сфері безпілотних систем. До 2029 року кількість дронів на озброєнні Бундесверу зросте з нинішніх трохи більше 600 до понад 8000 одиниць.