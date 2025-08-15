Поки тільки 600: Німеччина збільшить парк військових дронів у 10 разів на тлі загроз РФ

Німеччина готується до масштабного нарощування безпілотних можливостей своєї армії. До 2029 року кількість дронів на озброєнні Бундесверу зросте з нинішніх трохи більш як 600 до понад 8000 одиниць.

Інформацію про таке колосальне нарощування безпілотних систем в армії ФРН повідомляє аналітичне видання Loyal magazine з посиланням на власні джерела.

Ці плани вписуються в загальну стратегію з розширення і модернізації збройних сил, яка передбачає закупівлі танків, БМП та іншої бронетехніки.

За інформацією видання, у Бундесвері зазначають, що ключовою умовою успішної реалізації стане укладення гнучких контрактів і організація постійних закупівель, що дасть змогу оперативно впроваджувати новітні технічні розробки.

Які дрони отримає Бундесвер

Згідно з попередніми даними, програма передбачає постачання 1200 мінідронів для дій на надмалій дальності, 3028 міні-БПЛА ближнього радіусу дії та 800 безпілотників із функцією ретрансляції сигналу.

Коментуючи новину, аналітики Defense Express припускають, що мова може йти про системи рівня Black Hornet або військові аналоги DJI Mavic, а також розвідувальні БПЛА класу Vector.

Особливу увагу приділено ударним можливостям. Планується комплексне постачання 1424 баражуючих боєприпасів і платформ ближнього радіусу дії. До цього переліку можуть увійти як FPV-дрони, що вже довели свою ефективність на полі бою, так і більш далекобійні рішення, наприклад HX-2 від компанії Helsing.

Примітно, що крім штатних поставок передбачено створення резервних запасів в обсязі від 20% до 40% від загальної кількості дронів. Це дасть змогу забезпечити стале функціонування армійських підрозділів Бундесверу в умовах інтенсивних бойових дій.

"Можна побачити, що тепер у Бундесверу є чітка стратегія щодо впровадження БпЛА в армію і тепер ведеться обговорення з промисловістю щодо її реалізації. Найімовірніше, це буде офіційно представлено до кінця року, як і інші масштабні закупівлі", — підкреслили аналітики.

Нагадаємо, українські військові отримали безпілотники Vector AI від німецької Quantum Systems зі штучним інтелектом та акустичною системою виявлення артилерії від німецького виробника безпілотних систем Quantum Systems.