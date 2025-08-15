Пока только 600: Германия увеличит парк военных дронов в 10 раз на фоне угроз РФ

Германия готовится к масштабному наращиванию беспилотных возможностей своей армии. К 2029 году количество дронов на вооружении Бундесвера вырастет с нынешних немногим более 600 до свыше 8000 единиц.

Информацию о таком колоссальном наращивании беспилотных систем в армии ФРГ сообщает аналитическое издание Loyal magazine со ссылкой на собственные источники.

Эти планы вписываются в общую стратегию по расширению и модернизации вооруженных сил, которая предусматривает закупки танков, БМП и другой бронетехники.

По информации издания, в Бундесвере отмечают, что ключевым условием успешной реализации станет заключение гибких контрактов и организация постоянных закупок, что позволит оперативно внедрять новейшие технические разработки.

Какие дроны получит Бундесвер

Согласно предварительным данным, программа предусматривает поставку 1200 минидронов для действий на сверхмалой дальности, 3028 мини-БПЛА ближнего радиуса действия и 800 беспилотников с функцией ретрансляции сигнала.

Комментируя новость аналитики Defense Express предполагают, что речь может идти о системах уровня Black Hornet или военных аналогах DJI Mavic, а также разведывательных БПЛА класса Vector.

Особое внимание уделено ударным возможностям. Планируется комплексная поставка 1424 барражирующих боеприпасов и платформ ближнего радиуса действия. В этот перечень могут войти как FPV-дроны, уже доказавшие свою эффективность на поле боя, так и более дальнобойные решения, например HX-2 от компании Helsing.

Примечательно, что кроме штатных поставок предусмотрено создание резервных запасов в объеме от 20% до 40% от общего числа дронов. Это позволит обеспечить устойчивое функционирование армейских подразделений Бундесвера в условиях интенсивных боевых действий.

"Можно увидеть, что теперь у Бундесвера есть четкая стратегия по внедрению БпЛА в армию и теперь ведется обсуждение с промышленностью по ее реализации. Скорее всего, это будет официально представлено до конца года, как и другие масштабные закупки", — подчеркнули аналитики.

Напомним, украинские военные получили беспилотники Vector AI от немецкой Quantum Systems с искусственным интеллектом и акустической системой обнаружения артиллерии от немецкого производителя беспилотных систем Quantum Systems.