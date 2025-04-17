Дроны, бронемашины, танки и ракеты: Германия усиливает ВСУ новым пакетом помощи

Украина получила новую партию оборонной поддержки от правительства Германии. Среди переданного — три Самоходных артиллерийских установки Zuzana 2, ракеты для зенитно-ракетного комплекса IRIS-T SLM и широкий спектр боеприпасов.

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Об этом говорится на официальном портале правительства Германии.

Передача артиллерийских установок Zuzana 2 состоялась в рамках трехсторонней инициативы с участием Германии, Дании и Норвегии. Кроме того, украинские силы получили 66 MRAP-машин с повышенной защитой против мин, а также боеприпасы для немецких танков Leopard 2 и боевых машин пехоты Marder.

Для усиления системы противовоздушной обороны ВСУ также переданы четыре установки Kinetic Defence Vehicle — это усовершенствованный вариант новой системы защиты от беспилотников.

В общем, пакет военной помощи выглядит следующим образом:

3 155-мм САУ "Zuzana";

4 машины разминирования WiSENT 1;

66 бронемашин MRAP FFG;;

3 машины для пограничников;

10 надводных дронов Sonobot 5;

70 развед-БпЛА Vector;

150 ударных дронов HF-1.

ракеты к ЗРК IRIS-T SLM и SLS;

917 ПТРК РГВ 90;

3769 винтовок G3;

800 штурмовых винтовок MK 556;

27 тыс. 155-мм артснарядов;

38 тыс. патронов к ЗУ Gepard;

БК к танкам Leopard 2;

1 тыс. 122-мм снарядов.

41 наземный радар;

2 минных плуга;

92 инфракрасных бинокля

187 лазерных дальномеров;

150 тыс. турникетов;

1300 спальных мешков;

55 подводных скутеров;

запасные части для БРЭМ Bergerpanzer 2.

Такие поставки существенно усилят оборонные возможности Украины — часть оборудования уже используют подразделения ВСУ на передовой.

Обозреватели пишут, что среди обещанного еще: 4 системы IRIS-T (из пакета, объявленного на прошлой неделе на заседании контактной группы); 120 переносных зенитных комплексов "Игла"; 30 беспилотников RQ-35 Heidrun; 316 беспилотников Vector; 1100 наземных радаров наблюдения. Все — из пакета, объявленного на прошлой неделе. Кроме того Германия обязалась предоставить ракеты IRIS-T/IRIS-T SL (300 из пакета, объявленного на прошлой неделе) и ракеты Patriot (30 из пакета, объявленного на прошлой неделе).

Напомним, что 14 апреля стало известно о заявлении будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о поставках Украине немецко-шведских дальнобойных ракет Taurus, которые могут понадобиться ВСУ для уничтожения сухопутных связей между Россией и аннексированным Крымом. Он добавил, что это возможно только при условии согласования с европейскими партнерами.

Позже заместитель председателя Совета безопасности РФ и экс-президент России Дмитрий Медведев резко отреагировал на новости о возможной передаче дальнобойных ракет Taurus Украине. Он обратился к будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу с угрозой "подумать дважды" и обвинениями в том, что тот "нацист", потому что "хочет устроить удар по Крымскому мосту".