Дрони, бронемашини, танки та ракети: Німеччина посилює ЗСУ новим пакетом допомоги

Україна отримала нову партію оборонної підтримки від уряду Німеччини. Серед переданого — три Самохідних артилерійських установки Zuzana 2, ракети для зенітно-ракетного комплексу IRIS-T SLM та широкий спектр боєприпасів.

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Про це йдеться на офіційному порталі уряду Німеччини.

Передача артилерійських установок Zuzana 2 відбулася в межах тристоронньої ініціативи за участі Німеччини, Данії та Норвегії. Крім того, українські сили отримали 66 MRAP-машин із підвищеним захистом проти мін, а також боєприпаси для німецьких танків Leopard 2 та бойових машин піхоти Marder.

Для посилення системи протиповітряної оборони ЗСУ також передано чотири установки Kinetic Defence Vehicle — це удосконалений варіант нової системи захисту від безпілотників.

Загалом, пакет військової допомоги виглядає наступним чином:

3 155-мм САУ "Zuzana";

4 машини розмінування WiSENT 1;

66 бронемашин MRAP FFG;;

3 машини для прикордонників;

10 надводних дронів Sonobot 5;

70 розвід-БпЛА Vector;

150 ударних дронів HF-1.

ракети до ЗРК IRIS-T SLM та SLS;

917 ПТРК RGW 90;

3769 гвинтівок G3;

800 штурмових гвинтівок MK 556;

27 тис. 155-мм артснарядів;

38 тис. набоїв до ЗУ Gepard;

БК до танків Leopard 2;

1 тис. 122-мм снарядів.

41 наземний радар;

2 мінні плуги;

92 інфрачервоних біноклі

187 лазерних далекомірів;

150 тис. турнікетів;

1300 спальних мішків;

55 підводних скутерів;

запасні частини для БРЕМ Bergerpanzer 2.

Такі поставки суттєво підсилять оборонні можливості України — частину обладнання вже використовують підрозділи ЗСУ на передовій.

Оглядачі пишуть, що серед обіцяного ще: 4 системи IRIS-T (з пакету, оголошеного минулого тижня на засіданні контактної групи); 120 переносних зенітних комплексів "Ігла"; 30 безпілотників RQ-35 Heidrun; 316 безпілотників Vector; 1100 наземних радарів спостереження. Всі — з пакету, оголошеного минулого тижня. Окрім того Німеччина зобовязалась надати ракети IRIS-T/IRIS-T SL (300 з пакету, оголошеного минулого тижня) та ракети Patriot (30 з пакету, оголошеного минулого тижня).

Нагадаємо, що 14 квітня стало відомо про заяву майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо постачання Україні німецько-шведських далекобійних ракет Taurus, які можуть знадобитися ЗСУ для знищення сухопутних зв'язків між Росією та анексованим Кримом. Він додав, що це можливо тільки за умови узгодження з європейськими партнерами.

Пізніше заступник голови Ради безпеки РФ та експрезидент Росії Дмитро Медведєв різко відреагував на новини про можливу передачу далекобійних ракет Taurus Україні. Він звернувся до майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца із погрозою "подумати двічі" та звинуваченнями у тому, що той "нацист", бо "хоче влаштувати удар по Кримському мосту".