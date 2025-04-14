"ВСУ нужно выйти из обороны": Мерц готов поставлять дальнобойные ракеты Taurus Украине, — DW

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов поставлять Украине немецко-шведские дальнобойные ракеты Taurus, которые могут понадобиться ВСУ для уничтожения сухопутных связей между Россией и аннексированным Крымом. В то же время политик отметил, что украинская армия в течение трех лет "только реагирует", но должна получить возможность "определять происходящее".

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О своих намерениях относительно вооруженной помощи Украине он рассказал во время программы Caren Miosga на телеканале ARD вечером 13 апреля.

Когда у политика спросили о возможности поставки ВСУ дальнобойных ракет Taurus, он ответил, что всегда был согласен с такой идеей, однако есть одно условие.

"Я всегда говорил, что сделал бы это (согласился на поставку Украине ракет Taurus — ред.), но только при условии согласования с европейскими партнерами", — отметил Мерц.

При этом будущий канцлер отметил, что ряд отдельных европейских государств уже поставляет Украине крылатые ракеты.

"Британцы делают это, французы делают это, американцы делают это в любом случае", — рассказал Мерц.

По его словам, сначала вопрос о поставках ракет Taurus должен пройти согласование. Тогда, если это будет сделано успешно, Германия "должна принять участие" в поставке этих дальнобойных ракет для Украины.

Также Мерц прокомментировал работу ВСУ, отметив, что украинским оборонцам "пора выходить из обороны", поскольку они на протяжении трех лет "были в состоянии только реагировать": теперь же пришло время "получить возможность определять часть происходящего".

Мерц прокомментировал удар ВС РФ по Сумам 13 апреля

Также Фридрих Мерц прокомментировал атаку ВС РФ по Сумам 13 апреля. По мнению политика, партнеры должны помочь Украине, чтобы Путин в определенный момент "признал безнадежность" этой войны.

"Я не убежден, что Путин положительно отреагирует на слабость и предложения мира, в какой-то момент он должен признать безнадежность этой войны, поэтому мы должны помочь Украине", — отметил Мерц.

Сам удар он назвал "верхом вероломства" и "преднамеренным рассчитанным военным преступлением".

Напомним, о готовности поставлять дальнобойные ракеты Taurus Украине Фридрих Мерц заявлял еще в ноябре 2024 года. Тогда политик заявлял, что готов позволить Киеву бить по территории России в случае, если Путин откажется прекратить боевые действия.

Также Фокус узнавал, как в Германии работают над модернизацией ракеты TAURUS KEPD 350. Об этом стало известно 26 февраля.

Перед этим Мерц дал интервью, в котором заявил, что Запад мог помочь остановить войну в Украине "уже сегодня". Об этом он говорил 12 апреля.