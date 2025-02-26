Немецкие оружейники дорабатывают ракету TAURUS 350: что известно о модернизации

Модернизация направлена на продление срока службы ракеты по крайней мере до 2045 года, сообщили разработчики. В частности, ожидается усовершенствование боевой части и навигационных систем.

Related video

Европейская оборонная компания MBDA 25 февраля объявила о начале модернизации крылатых ракет воздушного базирования TAURUS KEPD 350. В своем официальном заявлении MBDA уточнила, что работы проводятся по заказу Бундесвера в рамках контракта, подписанного в конце 2024 года.

Западные обозреватели отметили, что модернизация направлена на продление срока службы ракеты по крайней мере до 2045 года и предполагает обновление систем наведения, повышение устойчивости к радиоэлектронному противодействию и улучшение характеристик стелс.

В частности, могут быть модернизированы GPS, инерциальная навигация и система навигации с привязкой к местности (TRN). Также ожидается усовершенствование двухступенчатой боеголовки для повышения эффективности поражения защищенных целей.

Ракета TAURUS KEPD 350 является одним из ключевых элементов дальнобойного удара ВВС Германии. В настоящее время Бундесвер располагает около 600 такими ракетами.

Важно

Только Taurus войну не выиграть: почему не стоит завышать ожидания от дальнобойных ракет

Оружие предназначено для уничтожения защищенных целей, включая бункеры и командные пункты, с высокой точностью и малым сопутствующим ущербом. Ее способность прорывать ПВО противника и наносить удары по критически важным объектам делает модернизацию стратегически важным шагом для Бундесвера.

Краткие характеристики ракеты

Длина: 5,1 м.

Масса: 1400 кг.

Двигатель: турбовентиляторный Thielert Centurion 2.0.

Дальность: свыше 500 км, до 550 км в оптимальных условия.х

Система наведения: GPS, инерциальная навигация, TRN.

Боеголовка: двухступенчатая, масса 480 кг.

Платформы: Eurofighter Typhoon.

"Универсальность ракеты позволяет использовать ее в различных сценариях, от упреждающих ударов до оборонительных контратак, обеспечивая ВВС Германии гибким и надежным инструментом для поддержания оперативного превосходства", — подытожили эксперты.

Напомним, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, чья партия победила на парламентских выборах в Германии, еще в ноябре прошлого года заявил, что в случае избрания на должность готов поставить Украине крылатые ракеты TAURUS.