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Военный Фокус

Немецкие оружейники дорабатывают ракету TAURUS 350: что известно о модернизации

ракета TAURUS
Фото: military-informant.com | Немецкая крылатая ракета TAURUS

Модернизация направлена на продление срока службы ракеты по крайней мере до 2045 года, сообщили разработчики. В частности, ожидается усовершенствование боевой части и навигационных систем.

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Европейская оборонная компания MBDA 25 февраля объявила о начале модернизации крылатых ракет воздушного базирования TAURUS KEPD 350. В своем официальном заявлении MBDA уточнила, что работы проводятся по заказу Бундесвера в рамках контракта, подписанного в конце 2024 года.

Западные обозреватели отметили, что модернизация направлена на продление срока службы ракеты по крайней мере до 2045 года и предполагает обновление систем наведения, повышение устойчивости к радиоэлектронному противодействию и улучшение характеристик стелс.

В частности, могут быть модернизированы GPS, инерциальная навигация и система навигации с привязкой к местности (TRN). Также ожидается усовершенствование двухступенчатой боеголовки для повышения эффективности поражения защищенных целей.

Ракета TAURUS KEPD 350 является одним из ключевых элементов дальнобойного удара ВВС Германии. В настоящее время Бундесвер располагает около 600 такими ракетами.

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Оружие предназначено для уничтожения защищенных целей, включая бункеры и командные пункты, с высокой точностью и малым сопутствующим ущербом. Ее способность прорывать ПВО противника и наносить удары по критически важным объектам делает модернизацию стратегически важным шагом для Бундесвера.

Краткие характеристики ракеты

  • Длина: 5,1 м.
  • Масса: 1400 кг.
  • Двигатель: турбовентиляторный Thielert Centurion 2.0.
  • Дальность: свыше 500 км, до 550 км в оптимальных условия.х
  • Система наведения: GPS, инерциальная навигация, TRN.
  • Боеголовка: двухступенчатая, масса 480 кг.
  • Платформы: Eurofighter Typhoon.

"Универсальность ракеты позволяет использовать ее в различных сценариях, от упреждающих ударов до оборонительных контратак, обеспечивая ВВС Германии гибким и надежным инструментом для поддержания оперативного превосходства", — подытожили эксперты.

Напомним, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, чья партия победила на парламентских выборах в Германии, еще в ноябре прошлого года заявил, что в случае избрания на должность готов поставить Украине крылатые ракеты TAURUS.