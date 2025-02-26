Німецькі зброярі допрацьовують ракету TAURUS 350: що відомо про модернізацію

Модернізація спрямована на продовження терміну служби ракети принаймні до 2045 року, повідомили розробники. Зокрема, очікується вдосконалення бойової частини та навігаційних систем.

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Європейська оборонна компанія MBDA 25 лютого оголосила про початок модернізації крилатих ракет повітряного базування TAURUS KEPD 350. У своїй офіційній заяві MBDA уточнила, що роботи проводять на замовлення Бундесверу в межах контракту, підписаного наприкінці 2024 року.

Західні оглядачі зазначили, що модернізація спрямована на продовження терміну служби ракети принаймні до 2045 року і передбачає оновлення систем наведення, підвищення стійкості до радіоелектронної протидії та поліпшення стелс-характеристик.

Зокрема, можуть бути модернізовані GPS, інерціальна навігація і система навігації з прив'язкою до місцевості (TRN). Також очікується вдосконалення двоступеневої боєголовки для підвищення ефективності ураження захищених цілей.

Ракета TAURUS KEPD 350 є одним із ключових елементів далекобійного удару ВПС Німеччини. Наразі Бундесвер має у своєму розпорядженні близько 600 таких ракет.

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Зброя призначена для знищення захищених цілей, включно з бункерами та командними пунктами, з високою точністю і малим супутнім збитком. Її здатність проривати ППО противника і завдавати ударів по критично важливих об'єктах робить модернізацію стратегічно важливим кроком для Бундесверу.

Коротко про характеристики ракети

Довжина: 5,1 м.

Маса: 1400 кг.

Двигун: турбовентиляторний Thielert Centurion 2.0.

Дальність: понад 500 км, до 550 км в оптимальних умовах.

Система наведення: GPS, інерціальна навігація, TRN.

Боєголовка: двоступенева, маса 480 кг.

Платформи: Eurofighter Typhoon.

"Універсальність ракети дає змогу використовувати її в різних сценаріях, від попереджувальних ударів до оборонних контратак, забезпечуючи ВПС Німеччини гнучким і надійним інструментом для підтримки оперативної переваги", — підсумували експерти.

Нагадаємо, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц, чия партія перемогла на парламентських виборах у Німеччині, ще в листопаді минулого року заявив, що в разі обрання на посаду готовий поставити Україні крилаті ракети TAURUS.