Лише Taurus війну не виграти: чому не варто завищувати очікування від далекобійних ракет

Україна хоче отримати німецькі ракети Taurus, які за словами міністра закордонних справ Сибіги, можуть "докорінно змінити ситуацію на полі бою". Проте чи дійсно це так? Фокус зʼясував, яка ж зброя потрібна Києву для перемоги над РФ.

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Швидке постачання озброєння Україні від західних партнерів та зняття обмежень на застосування зброї дальньої дії допоможуть стримати Російську Федерацію, зупинити просування її військових та посилити можливості ЗСУ на полі бою. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, крилаті ракети Taurus можуть "суттєво вплинути" на ситуацію на фронті.

"Я також маю на цьому наголосити, тому що рішення про надання Україні крилатих ракет Taurus є одним із тих елементів, які можуть суттєво вплинути на ситуацію на полі бою", — сказав Сибіга.

Він наголосив, що в поєднанні з іншими системами ці ракети можуть стати тим фактором, який "докорінно змінює ситуацію на полі бою".

Це не вперше, коли українська сторона заявляє про те, що та чи інша зброя або техніка кардинально змінить ситуацію на фронті, проте цього не відбувається. Україна ще не отримувала озброєння, яке б стало панацеєю та завершило війну. Фокус зʼясував, чому окрема ракета чи літак не може змінити хід війни.

Taurus — зброя яка потрібна Україні

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив у розмові з Фокусом, що завжди є перебільшенням оцінення тої чи іншої зброї в тому, що вона може змінити ситуацію на полі бою. Оскільки важливе комплексне використання усіх зразків озброєння.

"Якби ми отримали ці Taurus, вони б нам суттєво допомогли для ударів по насамперед російських базах або оборонних підприємствах, які виготовляють зброю, і по інших важливих цілях. Це дійсно певним чином мало б ланцюжковий ефект на зменшення спроможності Російської Федерації й воювати, й виготовляти зброю", — наголосив Сергій Згурець.

Він підкреслив, що відповідь на питання, чи змінює та чи інша зброя ситуацію на фронті, полягає в тому, як вона застосовується інтегрально з іншими засобами розвідки, зокрема, йдеться й про вибір цілей на території противника.

Військовий експерт і головний редактор Defense Express Олег Катков розповів Фокусу, що для того, аби докорінно змінити ситуацію на полі бою, потрібно мати відповідну кількість засобів, повинен бути комплекс.

"Тобто ніякої такої окремої зброї, яка може щось змінити, якоїсь срібної кулі просто не існує. Потрібно мати багато різних куль", — сказав Олег Катков.

За його словами, Україні потрібні ракети Taurus, літаки, танки, САУ, снаряди до них, артилерія різного масштабу. Ба більше, цих засобів повинно бути багато.

Ракети Taurus: в чому вони особливі

Згурець повідомив, що ракети Taurus — це далекобійне озброєння, виробництво якого поновила Німеччина.

"Ми не знаємо, які будуть обсяги, тому що переглядаються терміни й умови виконання поновлення виробництва ракет Taurus. У будь-якому разі ракети мають дальність у 500 кілометрів, вагу бойової частини — понад 400 кілограмів", — пояснив Згурець.

Він зауважив, що це гарна зброя, яка нам потрібна. Зокрема, за допомогою неї можна завдавати удари по цілях, які розміщені в глибині території РФ.

Натомість, за словами Каткова, крилаті ракети Taurus такі самі, як і ракети Storm Shadow/SCALP. Так між цією зброєю немає принципової різниці.

Нагадаємо, наприкінці жовтня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував проєкт зі створення модернізованої версії крилатої ракети Taurus — Taurus Neo. Згідно з інформацією оглядачів, головним завданням у новому проєкті стало вдосконалення ракети Taurus KEPD 350, йдеться про дальність, точність та ураження.

У грудні в Німеччині показали нову розробку — дрон-камікадзе HX-2, якого вже називали "мініTaurus". Цей БПЛА є аналогом американського Switchblade або російського "Ланцета".