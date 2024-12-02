МініTaurus: у ФРН показали ударний дрон NX-2, який отримають ЗСУ (відео)

Ударний БпЛА-камікадзе HX-2 є аналогом американського Switchblade або російського "Ланцета". Він може летіти до 100 км, має інтегрований ШІ та здатний вражати різноманітні цілі навіть в зоні активної роботи РЕБ ворога.

Німецька компанія Helsing оприлюднила свою нову розробку — дрон-камікадзе HX-2, який встигли охрестити "мініTaurus". Про це пише видання Defense Express з посиланням на оприлюднену інформацію.

Журналісти вказують, шо попри невідповідну назву баражувального боєприпасу, він має "доволі цікаві" особливості. Найімовірніше, йдеться про аналог американського баражувального боєприпасу Switchblade чи російського "Ланцета".

"Скелет" дрона побудований за класичною схемою з Х-подібним крилом та хвостовим оперенням. Сам БпЛА має чотири електромотори з тягнучими двигунами замість одного, а його вага складає до 12 кг, що означає невелику вагу його бойової частини (БЧ) в декілька кілограмів, де стоїть кумулятивний снаряд, однак є можливість для встановлення інших видів боєприпасів.

ЗМІ пише, що дрон розвиває швидкість до 220 км/год і призначений для ураження бронетехніки, артилерії та інших військових цілей на дальності до 100 км. Однак головною особливістю БпЛА є розвинутий бойовий ШІ.

Компанія Helsing, як вказують журналісти, займається не тільки розробленням дронів, але й власним ПЗ для таких засобів ураження. Завдяки сучасним алгоритмам у системі управління ударним дроном, це дає змогу вразити ціль навіть у випадку протидії ворожих засобів РЕБ.

ЗМІ додає, що наявність "машинного зору" дає змогу автоматично виявити, розпізнати, супроводжувати та наводитися на ціль. Однак остаточну команду на ураження дає оператор дрона. Крім того, баражувальний боєприпас HX-2 інтегрований до загальної системи управління засобами ураження Altra, що дає змогу організувати ройову атаку безпілотниками.

Журналісти підкреслюють, що виробник прямо заявив про те, що дрон HX-2 адаптований для недорогого "масового виробництва", яке вже відбувається. Наразі компанія-виробник повідомила про збільшення виробничих потужностей в Європі, а базове ПЗ вже активно використовується в Україні.

Нагадаємо, Фокус писав, що США тестують в Україні дрони-перехоплювачі "шахедів" Hitchhiker. Цей високошвидкісний дрон-перехоплювач знищує ворожі дрони, як-от іранські "шахеди", та отримав позитивні відгуки від бійців на передовій.

Також ми розповідали, що Україна терміново наростила випуск дешевих дронів з ШІ, які не глушаться РЕБ. На початку 2025 року на поле бою в Україні вийдуть дрони, які керуються системою штучного інтелекту. Таких пристроїв буде десятки тисяч і вони здійснять прорив.