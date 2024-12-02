Мини-Taurus: в ФРГ показали ударный дрон NX-2, который получат ВСУ (видео)

Ударный БПЛА-камикадзе HX-2 является аналогом американского Switchblade или российского "Ланцета". Он может лететь до 100 км, имеет интегрированный ИИ и способен поражать различные цели даже в зоне активной работы РЭБ врага.

Немецкая компания Helsing обнародовала свою новую разработку — дрон-камикадзе HX-2, который успели окрестить "мини-Taurus". Об этом пишет издание Defense Express со ссылкой на обнародованную информацию.

Журналисты указывают, что несмотря на неподходящее название барражирующего боеприпаса, он имеет "довольно интересные" особенности. Скорее всего, речь идет об аналоге американского барражирующего боеприпаса Switchblade или российского "Ланцета".

"Скелет" дрона построен по классической схеме с Х-образным крылом и хвостовым оперением. Сам БпЛА имеет четыре электромотора с тянущими двигателями вместо одного, а его вес составляет до 12 кг, что означает небольшой вес его боевой части (БЧ) в несколько килограммов, где стоит кумулятивный снаряд, однако есть возможность для установки других видов боеприпасов.

СМИ пишет, что дрон развивает скорость до 220 км/ч и предназначен для поражения бронетехники, артиллерии и других военных целей на дальности до 100 км. Однако главной особенностью БпЛА является развитый боевой ИИ.

Компания Helsing, как указывают журналисты, занимается не только разработкой дронов, но и собственным ПО для таких средств поражения. Благодаря современным алгоритмам в системе управления ударным дроном, это позволяет поразить цель даже в случае противодействия вражеских средств РЭБ.

СМИ добавляет, что наличие "машинного зрения" позволяет автоматически обнаружить, распознать, сопровождать и наводиться на цель. Однако окончательную команду на поражение дает оператор дрона. Кроме того, барражирующий боеприпас HX-2 интегрирован в общую систему управления средствами поражения Altra, что позволяет организовать роевую атаку беспилотниками.

Журналисты подчеркивают, что производитель прямо заявил о том, что дрон HX-2 адаптирован для недорогого "массового производства", которое уже происходит. Сейчас компания-производитель сообщила об увеличении производственных мощностей в Европе, а базовое ПО уже активно используется в Украине.

Напомним, Фокус писал, что США тестируют в Украине дроны-перехватчики "шахедов" Hitchhiker. Этот высокоскоростной дрон-перехватчик уничтожает вражеские дроны, такие как иранские "шахэды", и получил положительные отзывы от бойцов на передовой.

Также мы рассказывали, что Украина срочно нарастила выпуск дешевых дронов с ИИ, которые не глушатся РЭБ. В начале 2025 года на поле боя в Украине выйдут дроны, которые управляются системой искусственного интеллекта. Таких устройств будет десятки тысяч и они совершат прорыв