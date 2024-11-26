Могут внести перелом в ход войны: США тестируют в Украине дроны-перехватчики "шахедов" Hitchhiker

Hitchhiker — высокоскоростной дрон-перехватчик, который уничтожает вражеские дроны, такие как иранске "шахеды". С передовой в Украине уже получены положительные отклики.

Новые передовые американские дроны после успешного испытания на линии фронта были названы такими, которые могут внести перелом в ход войны. Разработанная двумя ведущими американскими технологическими компаниями, революционная технология борьбы с БПЛА показала впечатляющий потенциал. Об этом пишет Newsweek.

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Компании IronNet и Astrion Systems объединили усилия для создания системы защиты, способной обезопасить целые страны.

В этой сети объединены системы кибербезопасности Iron Dome от IronNet, таким образом киберугрозы выявляются в режиме реального времени.

Такое решение для защиты обеспечивает надежную защиту от цифровых и физических угроз, что гарантирует повышенную безопасность критически важных систем.

Hitchhiker представляет собой высокоскоростной дрон-перехватчик, который уничтожает вражеские дроны, такие как иранские "шахеды".

Кибератаки, направленные на отключение систем обороны, часто предшествуют крупномасштабным атакам дронов.

Партнерство IronNet и Astrion призвано защитить от киберугроз еще до запуска вражеских БПЛА. Технология противодействия дронам Astrion может быть развернута для отслеживания, нацеливания и уничтожения приближающихся вражеских БПЛА.

Адмирал Майк Хьюитт, директор американской компании IronNet, называет эту технологию геймченджером.

По его словам, у компании IronNet есть средство Iron Dome, которое будет применяться к экосистеме Astrion по борьбе с БПЛА и для обеспечения ее киберзащиты.

Он отметил, что такой технологией поделились с разными людьми в Украине, которые находятся на передовой. И уже получены положительные отзывы.

"Мы восприняли это с большой уверенностью в том, что это изменит правила игры в Украине", — отметил он.

Эта новая военная технология может изменить динамику современной войны. Говоря о преимуществах использования ИИ в военных операциях, Тайлер Солтсман, генеральный директор EdgeRunner AI, отметил, что с помощью ИИ возможно составить оптимальный курс действий, что повысит вероятность конечного успеха.

Напомним, что украинский дальнобойный БПЛА "Лютый" стал еще опаснее и несет 75 кг взрывчатки.

Также сообщалось, что 26 ноября РФ атаковала Украину рекордным количеством дронов. Силы ПВО сбивали БпЛА в 17 областях.