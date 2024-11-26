Можуть внести перелом у хід війни: США тестують в Україні дрони-перехоплювачі "шахедів" Hitchhiker

Hitchhiker — високошвидкісний дрон-перехоплювач, що знищує ворожі дрони, такі як іранські "шахеди". З передової в Україні вже отримано позитивні відгуки.

Нові передові американські дрони після успішного випробування на лінії фронту були названі такими, які можуть внести перелом у хід війни. Розроблена двома провідними американськими технологічними компаніями, революційна технологія боротьби з БПЛА показала потенціал, що вражає. Про це пише Newsweek.

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Компанії IronNet і Astrion Systems об'єднали зусилля для створення системи захисту, здатної убезпечити цілі країни. У цій мережі об'єднані системи кібербезпеки Iron Dome від IronNet, таким чином кіберзагрози виявляються в режимі реального часу. Таке рішення для захисту забезпечує надійний захист від цифрових і фізичних загроз, що гарантує підвищену безпеку критично важливих систем.

Hitchhiker являє собою високошвидкісний дрон-перехоплювач, який знищує ворожі дрони, такі як іранські "шахеди". Кібератаки, спрямовані на відключення систем оборони, часто передують великомасштабним атакам дронів. Партнерство IronNet і Astrion покликане захистити від кіберзагроз ще до запуску ворожих БПЛА. Технологію протидії дронам Astrion може бути розгорнуто для відстеження, націлювання і знищення ворожих БПЛА, що наближаються.

Адмірал Майк Г'юїтт, директор американської компанії IronNet, називає цю технологію геймченджером. За його словами, у компанії IronNet є засіб Iron Dome, який буде застосовано до екосистеми Astrion по боротьбі з БПЛА і для забезпечення її кіберзахисту. Він зазначив, що такою технологією поділилися з різними людьми в Україні, які перебувають на передовій. І вже отримано позитивні відгуки.

"Ми сприйняли це з великою впевненістю в тому, що це змінить правила гри в Україні", — зазначив він.

Ця нова військова технологія може змінити динаміку сучасної війни. Говорячи про переваги використання ШІ у військових операціях, Тайлер Солтсман, генеральний директор EdgeRunner AI, зазначив, що за допомогою ШІ можна скласти оптимальний курс дій, що підвищить ймовірність кінцевого успіху.

Нагадаємо, що український далекобійний БПЛА "Лютий" став ще небезпечнішим і несе 75 кг вибухівки.

Також повідомлялося, що 26 листопада РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів. Сили ППО збивали БпЛА в 17 областях.