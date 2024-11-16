"Буде прорив": Україна терміново наростила випуск дешевих дронів з ШІ, які не глушаться РЕБ

На початку 2025 року на поле бою в Україні вийдуть дрони, які керуються системою штучного інтелекту. Таких пристроїв буде десятки тисяч і вони здійснять прорив, написали аналітики WSJ.

Україна отримала можливість випускати у промислових масштабах дешеві дрони, які керуються системами штучного інтелекту і дістають до цілі навіть тоді, коли GPS-сигнал заглушили пристрої радіоелектронної боротьби (РЕБ) ЗС РФ. Модернізація безпілотників ЗСУ стала можлива завдяки мікрокомп'ютерам, яких виробники мають десятки тисяч одиниць. Коли піднімуться у повітря оновлені зграї українських дронів, розповіло видання The Wall Srteet Journal.

Журналісти назвали новітні безпілотники, які отримають бійці ЗСУ, "роботами-убивцями, які ось-ось заповнять небо". У статті розповідається про надходження в Україну десятків тисяч модулів американської компанії Auterion. Ідеться про мінікомп'ютери Skynode, завдяки яким дрони зможуть застосовувати технологію штучного інтелекту (ШІ) і їм не заважатимуть засоби РЕБ ворога, пояснило WSJ. Аналітики видання наголосили, що Україна завдяки цим дешевим модулям масштабувати виробництво оновлених БПЛА. При чому це може статись протягом найближчого часу.

"Назріває ще більший прорив – автоматизовані дрони масового виробництва. [Вони] мають вийти на поле бою на початку наступного року", — пояснюється у статті.

Також наголошується, чим особливий прорив, який робить Україна. Нові модулі дають можливість випускати набагато дешевші пристрої з ШІ, ніж це було можливо раніше. Мінікомп'ютер коштує 15 дол., ще стільки ж — мініатюрна відеокамера. На фото модуля з порталу breakingdefense бачимо, що мікрокомп'ютер — розміром з палець.

Українські дрони - виглядає модуль Skynode S від компанії Auterion Фото: Мілітарний

Коли пристрій "розміром з обідню тарілку" під керівництвом оператора дістається до російських позицій, він потрапляє під дію РЕБ. Після цього втрачається сигнал, а отже, керованість: вдалі відпрацювання старими системами були на рівні один до п'яти. Після інтеграції ШІ комп'ютер перебирає на себе ведення до цілі: ефективність — дев'ять з десяти, запевняє WSJ.

У статті пояснили, що зазвичай подібні системи ШІ встановлюються на крилаті ракети. Однак українські фахівці створили програмне забезпечення, яке встановлюється на Skynode. Десятки тисяч новітніх українських дронів отримають комп'ютерний зір, який дозволить обійти глушіння GPS-сигналу. Крім того, мінікомп'ютер має достатньо потужностей, щоб керувати роєм, написало видання.

WSJ також розповіло про вигадки ЗС РФ щодо дронів. Серед іншого, згадали про котушки з оптоволокна, які дозволяють уникнути глушіння радіосигналу, та про БПЛА, які керуються комп'ютером.

Українські дрони — деталі нових рішень

На порталі Auterion можна дізнатись про можливості мікрокомп'ютера та про те, на яких пристроях його можна застосовувати. Зокрема, його можна встановити на дрони типу "коптер", "крила", наземну роботизовану платформу, надводний безпілотник.

Українські дрони - які можливості модуля Skynode S від компанії Auterion Фото: Скриншот Українські дрони - на які пристрої можна встановити модуля Модуль Skynode S від компанії Auterion Фото: Скриншот

Зазначимо, у квітні 2024 року Фокус писав про дрони для ЗСУ з ШІ, які планують випускати українські компанії. Як заявив засновник групи компаній DroneUA Валерій Яковенко в ефірі "Громадського радіо", ідеться про продуктивність виробництва — 100 тис. од. на місяць.

Нагадуємо, у жовтні директор одного з підприємств ОПК України Артем В'юнник заявив, що в Україні на три місяці може спинитись виробництво дронів, і пояснив, які причини такої ситуації.