Постачання дронів у ЗСУ можуть зупинитись на 3 місяці: виробник розкрив причину (відео)

Директор одного з підприємств ОПК України Артем В'юнник розповів, що Міноборони досі не почало укладати контракти на 2025 рік. Окрім того, з його слів, логістика стає дедалі складнішою.

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Постачання БПЛА українського виробництва Збройним силам може припинитись на місяці. Про це в ефірі телеканалу "Київ" 31 жовтня повідомив директор підприємства оборонно-промислового комплексу України "Атлон Авіа", яке випускає безпілотні авіаційні комплекси, Артем В'юнник.

Він розповів, що нині продовжуються контракти, які були укладені наприкінці 2023 року та у 2024.

"Але фактично контрактування 2025 року сьогодні не розпочалося. І це дуже прикро, адже логістика дуже складна", — підкреслив керівник.

На тлі заяв Китаю про ліцензування експорту компонентів для дронів очікується, що це вплине навіть на закупівлю деталей у європейських компаній. Багато західних підприємств виробляють продукцію у КНР.

"Ця логістика стає ще складнішою", — пояснив В'юнник.

З його слів, сьогодні вже зрозуміло, що у будь-якому разі без паузи в постачаннях БПЛА українському війську не обійтися.

"Як би ми сьогодні вже не розв’язували цю проблему, певна перерва у постачанні у нас точно буде. Можливо, це один, можливо, два, можливо, навіть і три місяці в наступному році", — уточнив директор.

Січень 2025 року ще буде "закритий" обсягами попереднього контракту, але постачання у лютому, березні та квітні — "під великим питанням".

"Ми, звісно, робимо все можливе для того, щоб це не відбулося. Ми працюємо в склад, ми фактично закуповуємо на свій ризик компоненти за власні обігові кошти для того, щоб не зупиняти ані виробництво, ані постачання", — запевнив В'юнник.

Він визнав, що така ситуація повторюється протягом останніх 10 років. Кожного року доводиться виробляти БПЛА до того, як співпраця з Міноборони офіційно оформлена. Контракти мали б укладатись ще у червні-липні, тоді підприємство працювало б планово, і не змушено було "шукати вихід".

"На жаль, саме така ситуація, і вона не тільки в нас", — додав керівник.

Нагадаємо, аналітики Defence Express повідомили, що в Україні розробляють високоточні боєприпаси для БПЛА. Вони можуть замінити звичайні "скиди".

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