На заміну звичайним "скидам": в Україні тестують нові боєприпаси для БПЛА

Очікується, що високоточні боєприпаси розв'яжуть одразу кілька проблем, зокрема залежність точності "скидів" від погоди та обмеження за висотою.

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В Україні тривають розробки зі створення високоточних боєприпасів для безпілотних літальних апаратів. Про це пише портал Defence Express.

Повідомляється, що нові боєприпаси можуть прийти на заміну звичайним "скидам", а їхнє масове виробництво і застосування дадуть змогу здійснити "гігантський стрибок" в ефективності використання безпілотників.

У виданні зазначили, що про розробку цієї зброї згадувало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. За інформацією відомства, ці розробки демонструвалися в межах спільного заходу з платформою розвитку військових технологій Brave1.

Із заяви міністерства відомо, що нові боєприпаси скидали з висоти 1 км. Свої розробки в цій галузі представили 10 розробників, що свідчить про наявність конкуренції та можливість обрати найкращий зразок.

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Експерти порталу вважають, що йдеться про боєприпаси для важких мультикоптерів-бомбардувальників. За їхніми словами, інтеграція цієї технології дасть змогу вирішити відразу дві проблеми. По-перше, це усуне залежність точності "скидання" від майстерності оператора та погоди, зокрема від вітру. По-друге, високоточні боєприпаси дадуть змогу військовим здійснювати "скиди" з висоти, недосяжної для стрілецької зброї та "окопних" засобів РЕБ.

У виданні також вказали на те, що перед розробниками стоїть складне комплексне завдання. Згадані боєприпаси мають бути водночас компактними, використовувати доступну і стійку до РЕБ систему наведення, а також бути фінансово досяжними.

Нагадаємо, раніше російські окупанти стверджували, що Сили оборони України почали використовувати дрони-бомбардувальники типу "Баба Яга", оснащені 125 мм снарядами з лазерним наведенням.

Зі свого боку український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) повідомляв, що Сили оборони України використовують безпілотники для скидання мін із "розумним" модулем ініціації.