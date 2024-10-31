Вибухають до удару: ЗСУ знищуватимуть "шахедів" гарматою Oerlikon зі спецбоєприпасами (відео)

Унікальна особливість гармати — здатність опрацьовувати дані про ціль з 3D або 2D пошукових радарів і систем управління. Гармати передала Швейцарія через Rheinmetall Air Defence, деякі з цих систем поставили в рамках угод про реекспорт.

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30 жовтня з'явилися фотографії української армії, яка використовує зенітну гармату Oerlikon Revolver Gun Mk3 у польових навчаннях із боєприпасами повітряного підриву, а також із вольфрамовими суббоєприпасами. Кадрами поділився акаунт Trotes936897 у соцмережі Х.

Oerlikon Revolver Gun Mk3 — дистанційно керована 35-мм зенітна гармата, призначена для швидкого і точного реагування на повітряні загрози. Система оснащена радаром стеження та електрооптичним сенсорним блоком. Це дає їй змогу знаходити, відстежувати та уражати цілі з високою точністю. Унікальна особливість гармати — здатність опрацьовувати дані про цілі з 3D або 2D пошукових радарів і систем управління вищого порядку, що дає можливість працювати автономно.

Oerlikon Revolver Gun Mk3 — дистанційно керована 35-мм зенітна гармата

Револьверний пістолет Oerlikon Revolver Gun Mk3

Одна з головних особливостей цієї системи — інтеграція програмованих боєприпасів повітряного підриву Oerlikon Ahead. Снаряди оптимізовані для протидії широкому спектру загроз, включно з БПЛА, ракетами та артилерійськими снарядами. Снаряди вибухають до удару і розсіюють вольфрамові суббоєприпаси, що створює хмару осколків, здатних нейтралізувати повітряні цілі з винятковою ефективністю.

Ця особливість забезпечує точне націлювання і максимальний ефект проти невеликих повітряних цілей, які часто складно перехоплювати. Точна кількість систем Oerlikon Revolver Gun Mk3, поставлених в Україну, офіційно не підтверджена.

Револьверний пістолет Oerlikon Revolver Gun Mk3

Гармати передала Україні Швейцарія через Rheinmetall Air Defence, дочірню компанію Rheinmetall AG, що спеціалізується на передових системах ППО. Швейцарія традиційно дотримується суворої політики нейтралітету, деякі з цих систем було поставлено в рамках угод про реекспорт за участю третіх країн, що дозволило Україні скористатися передовою технологією для посилення протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що КНДР запустила нову балістичну ракету. Кім Чен Ин назвав випробування нової бомби "належною військовою акцією" проти ворогів Північної Кореї.

Також повідомлялося, що ЗСУ вибивають російську ППО. Під Херсоном знищили ЗРК "Оса-АКМ".