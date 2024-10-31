Без РФ не обійшлося: КНДР запустила нову балістичну ракету (фото)

Кім Чен Ин уже заявив, що випробування нової бомби — "належна військова акція" проти ворогів Північної Кореї. Запуск балістичної ракети викликав засудження з боку Японії, США та Південної Кореї.

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Північна Корея заявила 31 жовтня, що провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети, модернізувавши те, що вона назвала "найпотужнішою у світі стратегічною зброєю". У Південній Кореї підозрюють, що технології для поліпшення ракети Пхеньян отримав від Росії за відправку солдатів на війну в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що випробування стало попередженням ворогам, які загрожують безпеці країни.

"Перспективні загрози та виклики, що наростають, вимагають від нас далі зміцнювати сучасні стратегічні наступальні збройні сили і ще повніше готуватися до ядерного протиборства. Запевняю, що КНДР у жодному разі не змінюватиме курс на зміцнення ядерних збройних сил", — повідомив Ин.

Незадовго до запуску Кім Чен Ин відвідав полігон для випробування ракет Фото: KCNA

Демонстрація сили відбувається на тлі міжнародного обурення і зростаючої тривоги з приводу того, що КНДР відправила в Росію кілька тисяч своїх військових.

Запуск ракети викликав негайне засудження з боку Південної Кореї, Японії та США. У Вашингтоні підкреслили, що подібні випробування порушують резолюції Ради Безпеки ООН. Керівництво Південної Кореї анонсувало нові санкції проти КНДР "у відповідь на провокації".

Нова ракета була створена за допомогою Росії

Днем раніше Сеул послався на дані військової розвідки, які припускають, що Північ може провести випробувальний запуск МБР або сьоме ядерне випробування напередодні президентських виборів у США у вівторок, прагнучи привернути увагу до своєї військової могутності, що зростає.

Шин Син Кі, керівник досліджень збройних сил Північної Кореї в державному Корейському інституті аналізу оборони, заявив, що запуск, найімовірніше, був спрямований на перевірку поліпшених характеристик прискорювача наявної МБР — можливо, за допомогою Росії.

"Північна Корея захоче й надалі отримувати таку допомогу, оскільки вона економить час і кошти, одночасно підвищуючи продуктивність і стабільність системи озброєння", — сказав він.

За словами Шина, це також може бути відповіддю Пхеньяна на тиск через його взаємодію з Росією.

"Можливо, намір полягає в тому, щоб показати, що країна не піддасться тиску, що вона відповість силою на силу, а також спробувати вплинути на президентські вибори у США", — сказав Шин.

Що відомо про запуск північнокорейської ракети

За даними Південної Кореї, запуск у четвер, 31 жовтня, став найтривалішим випробуванням балістичної ракети Північною Кореєю: польотний час становив 87 хвилин, що означає потенційну дальність польоту в 15 тисяч кілометрів за нормальною траєкторією.

Ракета, що отримала назву Hwasong-18 теоретично, може досягти будь-якої точки на материковій частині США. Під час випробувань вона впала приблизно за 200 км на захід від японського острова Окусірі, неподалік від Хоккайдо.

Кім Чен Ин біля ракети серії Hwasong Фото: North Korea's Korean Central News Agency

За даними уряду Японії, ракета пролетіла відстань у 1000 км.

Так звана піднесена траєкторія снаряда, що летить під різким кутом, призначена для перевірки його тяги і стійкості на значно коротших відстанях відносно проєктної дальності, почасти з міркувань безпеки та з метою уникнення політичних наслідків відправки ракети далеко в Тихий океан.

Остання МБР Північної Кореї, що отримала назву Hwasong-18, була випробувана в грудні 2023 року. Вона працює на твердому паливі і запускається з дорожньої пускової установки, її також запустили під різко збільшеним кутом і вона летіла 73 хвилини.

Відповідаючи на запитання про запуск ракети, представник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що Китай "завжди вважав, що мир і стабільність, а також сприяння політичному розв'язанню проблеми півострова відповідають спільним інтересам усіх сторін".

Випробування відбулися всього за кілька годин після того, як міністр оборони США Ллойд Остін і його південнокорейський колега Кім Ен Хен зустрілися, щоб обговорити відправлення військ КНДР у Росію. За їхніми даними, Кім надав президенту Володимиру Путіну до 12 тисяч солдатів для участі у війні проти України. Якусь кількість цих сил також можуть задіяти в Курській області, звідки росіяни намагаються витіснити ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, хто з генералів Кім Чен Ина відправився в Росію, щоб налагоджувати контакт з росіянами і командувати солдатами з КНДР.