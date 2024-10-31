Без РФ не обошлось: КНДР запустила новую баллистическую ракету (фото)

Ким Чен Ын уже заявил, что испытания новой бомбы — "надлежащая военная акция" против врагов Северной Кореи. Запуск баллистической ракеты вызвал осуждение со стороны Японии, США и Южной Кореи.

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Северная Корея заявила 31 октября, что провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты, модернизировав то, что она назвала "самым мощным в мире стратегическим оружием". В Южной Корее подозревают, что технологии для улучшения ракеты Пхеньян получил от России за отправку солдат на войну в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что испытание стало предупреждением врагам, которые угрожают безопасности страны.

"Нарастающие перспективные угрозы и вызовы требуют от нас дальше укреплять современные стратегические наступательные вооруженные силы и еще полнее готовиться к ядерному противоборству. Заверяю, что КНДР ни в коем случае не будет изменять курс на укрепление ядерных вооруженных сил", — сообщил Ын.

Незадолго до запуска Ким Чен Ын посетил полигон для испытания ракет Фото: KCNA

Демонстрация силы происходит на фоне международного возмущения и растущей тревоги по поводу того, что КНДР отправила в Россию несколько тысяч своих военных.

Запуск ракеты вызвал немедленное осуждение со стороны Южной Кореи, Японии и США. В Вашингтоне подчеркнули, что подобные испытания нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. Руководство Южной Кореи анонсировало новые санкции против КНДР "в ответ на провокации".

Новая ракета была создана с помощью России

Днем ранее Сеул сослался на данные военной разведки, предполагающие, что Север может провести испытательный запуск МБР или седьмое ядерное испытание накануне президентских выборов в США во вторник, стремясь привлечь внимание к своей растущей военной мощи.

Шин Сын Ки, руководитель исследований вооруженных сил Северной Кореи в государственном Корейском институте анализа обороны, заявил, что запуск, скорее всего, был направлен на проверку улучшенных характеристик ускорителя существующей МБР — возможно, с помощью России.

"Северная Корея захочет и дальше получать такую ​​помощь, поскольку она экономит время и средства, одновременно повышая производительность и стабильность системы вооружения", — сказал он.

По словам Шина, это также может быть ответом Пхеньяна на давление из-за его взаимодействия с Россией.

"Возможно, намерение состоит в том, чтобы показать, что страна не поддастся давлению, что она ответит силой на силу, а также попытаться оказать влияние на президентские выборы в США", — сказал Шин.

Что известно о запуске северокорейской ракеты

По данным Южной Кореи, запуск в четверг, 31 октября, стал самым продолжительным испытанием баллистической ракеты Северной Кореей: полетное время составило 87 минут, что означает потенциальную дальность полета в 15 тысяч километров по нормальной траектории.

Ракета, получившая название Hwasong-18 теоретически, может достичь любой точки на материковой части США. Во время испытаний она упала примерно в 200 км к западу от японского острова Окусири, неподалеку от Хоккайдо.

Ким Чен Ын у ракеты серии Hwasong Фото: North Korea's Korean Central News Agency

По данным правительства Японии, ракета пролетела расстояние в 1000 км.

Так называемая возвышенная траектория снаряда, летящего под резким углом, предназначена для проверки его тяги и устойчивости на гораздо более коротких расстояниях относительно проектной дальности, отчасти в целях безопасности и во избежание политических последствий отправки ракеты далеко в Тихий океан.

Последняя МБР Северной Кореи, получившая название Hwasong-18, была испытана в декабре 2023 года. Работающая на твердом топливе и запускаемая с дорожной пусковой установки, она также была запущена под резко увеличенным углом и летела 73 минуты.

Отвечая на вопрос о запуске ракеты, представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Китай "всегда считал, что мир и стабильность, а также содействие политическому решению проблемы полуострова соответствуют общим интересам всех сторон".

Испытания прошли всего через несколько часов после того, как министр обороны США Ллойд Остин и его южнокорейский коллега Ким Ен Хен встретились, чтобы обсудить отправку войск КНДР в Россию. По их данным, Ким предоставил президенту Владимиру Путину до 12 тысяч солдат для участия в войне против Украины. Какое-то количество этих сил также могут задействовать в Курской области, откуда россияне пытаются вытеснить ВСУ.

Напомним, ранее Фокус писал о том, кто из генералов Ким Чен Ына отправился в Россию, чтобы налаживать контакт с россиянами и командовать солдатами из КНДР.