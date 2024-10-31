ЗСУ вибивають російську ППО: під Херсоном було знищено ЗРК "Оса-АКМ" (відео)

ЗРК противника було повністю знищено вибухом власних зенітних ракет, після чого, на думку експертів, техніка вже не підлягає відновленню.

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У Херсонській області українські військові знищили російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Оса-АКМ" за допомогою FPV-дронів. Під час ще одного бойового епізоду, українські дроноводи вразили російський ЗРК "Тор", використовуючи баражувальний боєприпас Switchblade 600. Про це 31 жовтня повідомив "Мілітарний".

Оглядачі пишуть, що комплекс "Оса-АКМ" повністю знищили вибухом власних зенітних ракет, після чого техніка не підлягає відновленню. Російський ЗРК був виявлений і вражений біля села Раденськ під час розвідувальної операції, метою якої було убезпечити небо над тимчасово окупованою територією.

Паралельно українські Сили оборони атакували інший російський ЗРК "Тор" з використанням дрона-камікадзе Switchblade 600, що стало можливим завдяки співпраці зі Службою безпеки України та 14-м окремим полком безпілотної авіації.

Після точної координації та коригування оператором розвідувального дрона вразив комплекс у кормову частину, після чого той загорівся.

ЗРК "Оса-АКМ": значення і можливості

Комплекс "Оса-АКМ" є важливою складовою російської протиповітряної оборони. Він розроблений для захисту наземних військ від повітряних загроз, включно з літаками й вертольотами, під час дій на малих і середніх висотах в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії.

"Оса-АКМ" ефективно бореться з пілотованими і безпілотними апаратами, знищуючи цілі на дальності до 10 км і висоті до 5 км, з максимальною швидкістю цілі до 500 м/с. Основні елементи системи включають:

бойову машину з шістьма ракетами;

транспортно-заряджальну машину із запасом із 12 ракет;

РЛС для виявлення і супроводу цілей;

оптичний візир і радіозапитувач;

апаратуру візування ракети і передачі команд;

машину для технічного обслуговування.

Базується "Оса-АКМ" на шасі з колісною формулою 6×6, що володіє дизельним двигуном потужністю 300 к.с., що дає змогу досягати швидкості 80 км/год на суходолі та 8 км/год на воді. Шасі обладнане системою регулювання тиску в шинах для підвищеної прохідності.

Для поліпшення бойових можливостей комплексу було модернізовано захист від перешкод, додано функцію автоматичного розподілу цілей між машинами батареї, можливість створення аерозольного екрану для маскування, а також покращено роздільну здатність індикаторів кругового огляду.

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Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник 29 жовтня розповів про те, як ЗСУ протистоять безпілотникам противника. Він виділив кілька систем протиповітряної оборони, включно з австралійськими противодронними модулями Slinger, що складаються з 30-мм гармати M230LF і 7,62-мм кулемета MAG58.