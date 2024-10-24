РФ випустила по Україні понад 11 000 ракет: яка ефективність української ППО, — CSIS

Завдяки постачанням західних систем ППО, а також українським розробкам, Сили оборони загалом перехопили 79,8% російських ракет.

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З 28 вересня 2022 року до 1 вересня 2024 року Росія випустила по Україні 11 466 ракет. За даними дослідження аналітичного центру CSIS, медіанна кількість пусків ракет на добу становила 17, а середньодобовий показник — 23,2. При цьому для реалізації таких ударів росіяни використовували 36 унікальних комбінацій із поєднанням різних типів ракет, які летіли за різними траєкторіями. Про це йдеться в матеріалі американського аналітичного інституту CSIS від 23 жовтня.

Унікальні комбінації ракетних ударів

Автори дослідження зазначають, що з метою виснаження протиповітряної оборони України росіяни використовували 36 унікальних комбінацій ракетних пусків. Для цього застосовувалися різні типи ракет, запущені за різноманітними траєкторіями та з різних географічних локацій. Загалом дослідники CSIS виявили 52 загальні моделі, використані агресором, з яких 36 були унікальними.

Зазначається, що протягом досліджуваного періоду було 17 днів, коли кількість пусків ракет перевищила 82 на добу. Це збігалося з важливими військовими операціями та критичними подіями на фронті, що свідчить про піки інтенсивності конфлікту.

Статистика ракетних ударів РФ по Україні Фото: CSIS

Ефективність української ППО

Ефективність роботи протиповітряної оборони України також аналізувалася в дослідженні. Щоденний показник перехоплення становить 83,5%, а медіанний рівень — 88%. Однак якщо підсумувати всі дані за два роки, то загальний рівень перехоплення ракет становить 79,8%.

На думку оглядачів Defense Express, цих показників досягнуто завдяки постачанню західних систем ППО, а також українським розробкам, включно з акустичною мережею для виявлення іранських дронів Shahed.

Рекомендації аналітиків CSIS

На тлі таких ракетних атак аналітики CSIS роблять висновок, що Захід повинен продовжувати підтримувати Україну, зміцнюючи її протиповітряну оборону і надаючи можливості для завдавання ударів углиб території Росії. Ці заходи допоможуть підвищити стійкість України перед обличчям ракетних загроз і поліпшити її здатність захищатися від масованих атак.

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