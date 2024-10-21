Що буде після ЗРК Patriot: американці розкрили плани щодо перехоплювачів PAC-3

У планах армійців була розробка перехоплювачів нового покоління LTFI, однак програма зіткнулася з проблемою високої вартості ракет, що стало вирішальним фактором для таких найбільших постачальників, як Lockheed Martin і Raytheon.

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Нещодавно армія США офіційно оголосила про припинення розробки перехоплювача нижнього рівня майбутнього, відомого як Lower-Tier Future Interceptor (LTFI). Замість цього зусилля будуть спрямовані на модернізацію наявної ракети PAC-3 Missile Segment Enhancement, виробленої компанією Lockheed Martin. Про це йдеться в матеріалі Breaking Defense.

Рішення ухвалили у зв'язку з високою вартістю нового перехоплювача, як заявив керівник армійської програми з ракет і космосу генерал-майор Френк Лозано.

Позиція передових збройових компаній

Оглядачі пишуть, що ключові підрядники у сфері протиповітряної оборони, такі як Lockheed Martin і Raytheon, сприйняли новину без особливого здивування. Керівники компаній визнали, що бюджетні обмеження і невизначеність із розвитком нових програм завжди залишаються важливими факторами.

Так Lockheed Martin уже давно інвестує в модернізацію PAC-3 і має технології, що можуть бути використані для поліпшення дальності польоту і здатності виявляти цілі. За словами виконавчого віцепрезидента Lockheed Тіма Кехілла, компанія підготовлена до адаптації PAC-3 відповідно до вимог армії, хоча детальні плани з модернізації поки невідомі.

Зі свого боку основний підрядник по системі Patriot компанія Raytheon також брала участь у розробці LTFI. Однак, як заявив представник компанії Том Лаліберті, скасування програми не викликає тривогу. Спільно з Northrop Grumman, вже продемонструвала можливості альтернативних рішень, таких як інтеграція ракети SM-6 з іншими системами ППО, що може забезпечити більш економічне виконання завдань, спочатку покладених на LTFI.

Причини скасування та майбутнє PAC-3

Рішення про скасування програми LTFI було ухвалено на основі аналізу економічної доцільності проєкту. Армія США планує продовжити модернізацію ракети PAC-3, щоб вона залишалася ефективною в умовах мінливих загроз. Однак поки що не надано додаткової інформації про те, які саме поліпшення буде впроваджено найближчим часом.

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Знищено понад 30 літаків за рік: чим ЗСУ "заманювали" літаки РФ в зону досяжності Patriot

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати хотіли отримати додаткові ракети для комплексів ППО Patriot завдяки розширенню виробництва в Японії. Однак виробники зіткнулися з нестачею важливого компонента від Boeing.