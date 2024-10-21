Що буде після ЗРК Patriot: американці розкрили плани щодо перехоплювачів PAC-3
У планах армійців була розробка перехоплювачів нового покоління LTFI, однак програма зіткнулася з проблемою високої вартості ракет, що стало вирішальним фактором для таких найбільших постачальників, як Lockheed Martin і Raytheon.
Нещодавно армія США офіційно оголосила про припинення розробки перехоплювача нижнього рівня майбутнього, відомого як Lower-Tier Future Interceptor (LTFI). Замість цього зусилля будуть спрямовані на модернізацію наявної ракети PAC-3 Missile Segment Enhancement, виробленої компанією Lockheed Martin. Про це йдеться в матеріалі Breaking Defense.
Рішення ухвалили у зв'язку з високою вартістю нового перехоплювача, як заявив керівник армійської програми з ракет і космосу генерал-майор Френк Лозано.
Позиція передових збройових компаній
Оглядачі пишуть, що ключові підрядники у сфері протиповітряної оборони, такі як Lockheed Martin і Raytheon, сприйняли новину без особливого здивування. Керівники компаній визнали, що бюджетні обмеження і невизначеність із розвитком нових програм завжди залишаються важливими факторами.
Так Lockheed Martin уже давно інвестує в модернізацію PAC-3 і має технології, що можуть бути використані для поліпшення дальності польоту і здатності виявляти цілі. За словами виконавчого віцепрезидента Lockheed Тіма Кехілла, компанія підготовлена до адаптації PAC-3 відповідно до вимог армії, хоча детальні плани з модернізації поки невідомі.
Зі свого боку основний підрядник по системі Patriot компанія Raytheon також брала участь у розробці LTFI. Однак, як заявив представник компанії Том Лаліберті, скасування програми не викликає тривогу. Спільно з Northrop Grumman, вже продемонструвала можливості альтернативних рішень, таких як інтеграція ракети SM-6 з іншими системами ППО, що може забезпечити більш економічне виконання завдань, спочатку покладених на LTFI.
Причини скасування та майбутнє PAC-3
Рішення про скасування програми LTFI було ухвалено на основі аналізу економічної доцільності проєкту. Армія США планує продовжити модернізацію ракети PAC-3, щоб вона залишалася ефективною в умовах мінливих загроз. Однак поки що не надано додаткової інформації про те, які саме поліпшення буде впроваджено найближчим часом.Важливо
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати хотіли отримати додаткові ракети для комплексів ППО Patriot завдяки розширенню виробництва в Японії. Однак виробники зіткнулися з нестачею важливого компонента від Boeing.