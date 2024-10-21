Что будет после ЗРК Patriot: американцы раскрыли планы по перехватчикам PAC-3

В планах армейцев была разработка перехватчиков нового поколения LTFI, однако программа столкнулась с проблемой высокой стоимости ракет, что стало решающим фактором для таких крупнейших поставщиков как Lockheed Martin и Raytheon.

Related video

Недавно армия США официально объявила о прекращении разработки перехватчика нижнего уровня будущего, известного как Lower-Tier Future Interceptor (LTFI). Вместо этого усилия будут направлены на модернизацию существующей ракеты PAC-3 Missile Segment Enhancement, произведенной компанией Lockheed Martin. Об этом говорится в материале Breaking Defense.

Решение было принято в связи с высокой стоимостью нового перехватчика, как заявил руководитель армейской программы по ракетам и космосу генерал-майор Фрэнк Лозано.

Позиция передовых оружейных компаний

Обозреватели пишут, что ключевые подрядчики в сфере противовоздушной обороны, такие как Lockheed Martin и Raytheon, восприняли новость без особого удивления. Руководители компаний признали, что бюджетные ограничения и неопределенность с развитием новых программ всегда остаются важными факторами.

Так Lockheed Martin уже давно инвестирует в модернизацию PAC-3 и имеет технологии, которые могут быть использованы для улучшения дальности полета и способности обнаруживать цели. По словам исполнительного вице-президента Lockheed Тима Кэхилла, компания подготовлена к адаптации PAC-3 в соответствии с требованиями армии, хотя детальные планы по модернизации пока неизвестны.

В свою очередь основной подрядчик по системе Patriot компания Raytheon также участвовала в разработке LTFI. Однако как заявил представитель компании Том Лалиберти, отмена программы не вызывает тревогу. Совместно с Northrop Grumman, уже продемонстрировала возможности альтернативных решений, таких как интеграция ракеты SM-6 с другими системами ПВО, что может обеспечить более экономичное выполнение задач, изначально возложенных на LTFI.

Причины отмены и будущее PAC-3

Решение об отмене программы LTFI было принято на основе анализа экономической целесообразности проекта. Армия США планирует продолжить модернизацию ракеты PAC-3, чтобы она оставалась эффективной в условиях изменяющихся угроз. Однако пока не предоставлено дополнительной информации о том, какие именно улучшения будут внедрены в ближайшее время.

Важно

Уничтожено более 30 самолетов за год: чем ВСУ "заманивали" самолеты РФ в зону досягаемости Patriot

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты хотели получить дополнительные ракеты для комплексов ПВО Patriot благодаря расширению производства в Японии. Однако производители столкнулись с нехваткой важного компонента от Boeing.