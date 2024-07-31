Армия США хочет более мощную ракету для своих ПВО средней дальности IFPC Increment 2

В Пентагоне считают, что новый комплекс должен восполнить пробел между системами ПВО малой дальности Patriot и THAAD. Для этого он должен иметь ракеты на новом топливе, чтобы они могли поражать цели на больших расстояниях.

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Армия США планирует модернизировать свою систему противовоздушной обороны средней дальности, чтобы повысить ее эффективность в борьбе с китайскими крылатыми ракетами. Об этом заявил главный закупщик ракет для армии, бригадный генерал Фрэнк Лозано, во время мероприятия, организованного аналитическим центром CSIS 30 июля, передает Defense One.

Лозано сообщил, что в 2025 финансовом году армия проведет конкурс на новую ракету, которая будет запускаться из так называемой системы защиты от непрямого огня (Indirect Fire Protection Capability System или IFPC). Эта система предназначена для поражения широкого спектра целей – от беспилотников до крылатых ракет – и должна восполнить пробел между системами ПВО малой дальности Patriot и THAAD.

Текущая версия IFPC включает 18 зенитных ракет малой дальности AIM-9X Sidewinder на одной пусковой установке. Однако Лозано подчеркнул, что армия нуждается в более мощной ракете, подобной дальнобойной AIM-120D AMRAAM. Проблема заключается в том, что пусковая установка AMRAAM вмещает лишь шесть ракет, а перезарядка занимает 45 минут, что делает ее неэффективной в условиях интенсивного боя.

Система IFPC Increment 2 должна получить ракеты на новом топливе, чтобы перехватчики могли поражать цели на больших дальностях и быстрее перемещаться. Кроме того, добавил чиновник, армии нужны более совершенные системы наведения для борьбы с высокоскоростными угрозами, такими как гиперзвуковые крылатые ракеты.

"Необходимо иметь систему управления огнем, способную на лету корректировать действия в зависимости от того, какие угрозы возникают, а затем в реальном времени принимать решения для операторов", — сказал Лозано.

Обозреватели отметили, что на сегодняшний день тестирования IFPC Increment 2 проходят успешно, и на осень запланированы интегрированные испытания с участием системы боевого управления, ракет Patriot, радаров LTMADS, IFPC и радаров Sentinel A4.

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Как сообщил бригадный генерал Патрик Костелло, планируемая комплексная система ПВО, включающая ракеты Terminal High Altitude Area Defense и ракеты Patriot, необходима также из-за ограниченного количества батальонов зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, текущие запросы командований по всему миру на защиту от различных угроз "поглотят все 15 батальонов Patriot, которые у нас есть".

Ранее сообщалось, что Украина создала эффективную систему обнаружения БПЛА. Она устойчива против действия средств радиоэлектронной борьбы и стоит гораздо дешевле, чем ЗРК Patriot.