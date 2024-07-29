Армия США провела успешную демонстрацию противодействия рою беспилотников (видео)

Речь идет о системе C-sUAS, которая для борьбы с дронами использует управляемые ракеты, беспилотники-перехватчики, электрооптические и инфракрасные камеры, а также радиочастотные сканеры и глушители.

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Объединенное управление по борьбе с малоразмерными беспилотными системами армии США (JCO) с 3 по 28 июня провело самые сложные на сегодняшний день испытания по борьбе с малоразмерным БПЛА. Испытания противобеспилотных авиационных систем (C-sUAS) проложили путь к созданию будущих возможностей по противодействию атакам многочисленных дронов, сообщает Army Recognition.

Эксперты пишут, что испытания позволили JCO оценить командно-контрольные возможности девяти систем C-sUAS и проанализировать, как каждая система обнаруживает и идентифицирует различные типы угроз со стороны БПЛА.

Демонстрация представила широкий спектр угроз, атакующих системы C-sUAS массово и волнами, и включала как кинетические, так и некинетические решения по поражению. В ходе экспериментов проверялись различные возможности, такие как управляемые ракеты,беспилотники-перехватчики, электрооптические/инфракрасные камеры, радиочастотные сканеры и радиочастотные глушители.

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"Малые беспилотные летательные аппараты представляют значительную угрозу для армии и военных операций США, а также для таких регионов, как Украина и часть Израиля. Эти беспилотники являются недорогим средством доставки боеприпасов для целенаправленных атак и сбора разведывательных данных о силах противника", — отмечают эксперты.

В JCO сообщили, что служба планирует начать разработку прототипов конкретных предложений C-sUAS в 2025 году, основываясь на возможностях и потребностях командования. А пока проводится анализ результатов испытаний.

Между тем было отмечено, что JCO выбрал два предложения от компании ELTA North America из Мэриленда, включая решение для установки на транспортное средство и решение для транспортировки систем в составе взвода.

Ранее сообщалось, что в ответ на угрозы со стороны беспилотников, армия США впервые применила свою новейшую мобильную интегрированную систему защиты от дронов M-LIDS.