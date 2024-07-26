Эффект картечи: в США ищут принципиальное решение по защите войск от БПЛА

Комплексное противодействие БПЛА должно быть разработано для подразделений уровня взвода морпехов. Таким образом каждый пехотинец будет иметь оборудование с направленными радиочастотными помехами, которые можно крепить к винтовке.

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Командование корпуса морской пехоты США разместило запрос на информацию от промышленных предприятий с целью разработки и поставки навесного оборудования и боеприпасов, способных обнаруживать и уничтожать беспилотники. Решение нацелено на противодействие угрозам со стороны БПЛА на уровне отряда и взвода морской пехоты. Об этом 25 июля сообщили обозреватели Defense News.

В рамках нового запроса, корпус морской пехоты намерен получить средства зондирования, обнаружения, обороны и наступления для эффективного противодействия БПЛА для подразделений отрядов, которые насчитывают до 15 бойцов. Согласно заявке службы, новая техника позволит глушить беспилотники и захватывать их без уничтожения.

Требования к системам

Отмечается, что в настоящее время морская пехота уже использует легкую интегрированную систему ПВО (L-MADIS), которая сочетает технологию глушения и традиционную огневую мощь, например, ракеты Stinger. Однако это решение предназначено для более крупных угроз и должно быть установлено на транспортном средстве или в стационарной точке.

А вот для противодействия БПЛА на уровне отряда или взвода морпехов необходимы другие средства подавления дронов, которые весят до 25 кг и летают на высоте до 1 км.

Согласно конкурсному предложению, новые возможности, которые хочет получить Корпус, будут включать в себя средства обнаружения и слежения, использующие акустическое или радиочастотное обнаружение. Эти датчики будут носиться отдельными морскими пехотинцами и могут иметь портативный планшет, браслет, наушник или очки, "которые получают сигналы, предупреждения и уведомления от внешнего датчика".

Командование также заинтересовано в приобретении боеприпасов, аналогичных картечи, для винтовок калибра 5,56x45 мм и 7,62x51 мм, а также для пулеметов калибра .50 и гранатометов калибра 40 мм. Это поможет небольшим подразделениям эффективнее справляться с растущими угрозами со стороны БПЛА.

К таким видам оружия относятся автоматическая винтовка M72, пулемет M240, пулемет M2, гранатометы M320 и M32, а также автоматический гранатомет Mk 19.

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Ранее сообщалось, что Южная Корея разрабатывает новые беспилотные перехватчики вражеских БПЛА. Разработка будет похожа на американскую систему борьбы с беспилотниками под названием Coyote RTX.