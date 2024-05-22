Армия США впервые использует новую систему противодействия дронам M-LIDS (фото)

Развертывание системы в районе сектора Газа обусловлено активным применением террористами ХАМАС беспилотников для атак на военные и гражданские объекты.

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В ответ на угрозы со стороны беспилотников, армия США впервые применила свою новейшую мобильную интегрированную систему защиты от дронов M-LIDS. Согласно фотографии, опубликованной в социальных сетях, комплекс развернут для защиты плавучего дока, созданного американскими военными для доставки гуманитарной помощи в Газе. Об этом 21 мая сообщили обозреватели Army Recognition.

Новая система M-LIDS разработана для противодействия современным угрозам со стороны БПЛА. Она включает два вездехода с защитой от мин и засад (M-ATV), каждый из которых оснащен специализированными функциями для обнаружения и нейтрализации беспилотных угроз.

Противодронная система M-LIDS возле плавучего пирса в секторе Газа

M-LIDS: новое решение в борьбе с беспилотниками

Первый M-ATV, Electronic Warfare Vehicle, сосредоточен на обнаружении и отслеживании беспилотников. Он оснащен передовыми технологиями, такими как система командования и управления ПВО передового района (FAAD C2) и регистратором данных миссии.

Для радиоэлектронной борьбы используется система поиска оружия CUAEWS, которая нарушает каналы связи и управления вражеских беспилотников. Машина также оснащена пулеметом M2 50-го калибра для физического уничтожения дронов.

"Такое сочетание электронных и кинетических возможностей обеспечивает комплексный подход к противодействию разнообразным угрозам со стороны беспилотников, встречающихся в современной войне", — пишут авторы материала.

Машина РЭБ комплекса M-LIDS армии США Фото: Army Recognition

Второй M-ATV, Kinetic Defeat Vehicle, отвечает за нейтрализацию обнаруженных беспилотников с помощью кинетических средств. Он оснащен системой командования и управления ПВО (FAAD C2) и мачтовой радиолокационной системой Ku-диапазона (KuMRFS-M) для обнаружения и отслеживания дронов. Для поражения беспилотников машина использует дистанционную интегрированную оружейную платформу (RIwP), включающую 30-мм пушку XM914E1, пулемет M240 и систему Coyote Block 2+.

Машина Kinetic Defeat Vehicle армии США Фото: Army Recognition

Отмечается, что развертывание M-LIDS в Газе демонстрирует приверженность армии США к защите своих объектов и гуманитарных миссий от новых угроз. Эти события подчеркивают важность инновационных решений в борьбе с беспилотниками и адаптации к современным условиям войны, а в условиях быстро меняющегося ландшафта боевых действий эффективная защита от БПЛА становится ключевым фактором успеха военных операций.

Напомним, армия США запросила у Конгресса 13,5 млн долларов на антидроновые ружья и 54,2 млн долларов на глушители БПЛА размером с рюкзак. Армейцы считают, что им пригодится опыт ВСУ, которые активно противостоят российским беспилотникам при помощи портативных средств радиоэлектронной борьбы.