США в спешке закупают дроны-перехватчики Coyote: от какой опасности они защищают (видео)

Перехватчики Coyote Block 3 способны поражать несколько типов дронов противника одновременно и могут быть восстановлены для повторного использования.

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Армия США планирует значительно увеличить свой арсенал беспилотных перехватчиков Coyote в ближайшие пять лет. Об этом говорится в материале медиа The Drive.

Вооруженные силы хотят приобрести 6 тысяч реактивных вариантов Block 2, которые несут взрывную боеголовку, и еще 700 вариантов Block 3 с неуказанной "некинетической" полезной нагрузкой. Армия также намерена закупить пусковые установки и радары для этих перехватчиков. В рамках контракта с производителем Raytheon ВС также получат обслуживание и ремонт систем Coyote.

Перехватчики Coyote Block 3 имеют способность поражать несколько типов дронов одновременно. При этом Block 3 может быть восстановлен и отремонтирован для повторного использования, в то время как Block 2 предназначены для одноразовых миссий. Block 2 уже находятся на вооружении армии и были использованы для сбития беспилотников, нападавших на американский аванпост в Сирии.

В настоящее время армия США уже располагает системами борьбы с беспилотниками Coyote, известными как Mobile, Low, Slow, Unmanned Aircraft Integrated Defeat System (M-LIDS) и Fixed Site LIDS (FS-LIDS). Система M-LIDS включает противоминную машину M-ATV с пусковой установкой Coyote и радаром Ku-диапазона. FS-LIDS представляет собой двухкомпонентную систему на поддонах с пусковой установкой Coyote и радаром Ku-диапазона.

Планы ВС США могут включать и приобретение новых или улучшенных конфигураций систем M-LIDS и FS-LIDS, в том числе возможные варианты на базе бронеавтомобиля Stryker. Как пишет медиа, в настоящее время неясно, почему количество мобильных радаров, которые хотят приобрести военные, меньше, чем количество мобильных пусковых установок. Стационарные пусковые установки могут быть привязаны к одному радару. M-LIDS и FS-LIDS также могут быть объединены в сеть с другими сенсорами и эффекторами.

СМИ отмечает, что это расширение арсенала систем противодействия беспилотникам на базе Coyote говорит о растущей угрозе, которую представляют беспилотные аппараты, включая дешевые и вооруженные коммерческие типы. И Пентагон ожидает, что эта угроза будет только возрастать в ближайшие годы.

Что известно о БПЛА-перехватчиках Coyote

Как говорится на сайте компании-разработчика Raytheon Technologies, беспилотная авиационная система Coyote — самая мощная в своем классе. Она может быть развернута с земли, воздуха или корабля. Coyote UAS может летать по отдельности или объединяться в рои, а также адаптироваться для выполнения различных задач, включая наблюдение, радиоэлектронную борьбу и нанесение ударов. Система может работать до одного часа и рассчитана на сменную полезную нагрузку.

Coyote UAS может выдерживать достаточно большие ускорения во время запуска, что является критической характеристикой для всех систем со стартом из специального контейнера. Перехватчик идеально подходит для получения более качественных изображений, улучшения возможностей целеуказания, оценки ущерба практически в режиме реального времени и снижения угрозы для пилотируемых самолетов.

Оснащенная усовершенствованным искателем и боеголовкой, система Coyote способна успешно выявлять и уничтожать угрожающие БПЛА. А в ходе серии демонстраций, проведенных в 2016 году на суше и на море, более двух десятков систем Coyote успешно стартовали в рое и двигались в строю, демонстрируя эффективность автономного сетевого взаимодействия. Возможность роя может применяться в различных миссиях, от ISR-активности до ударов по движущимся целям в боевой обстановке.

Технические характеристики Coyote UAS:

крейсерская скорость полета — 102 км/ч;

максимальная высота полета — 9,1 км (в условиях отсутствия обледенения);

дальность связи — 93 км;

время работы — 1 ч;

вес — 5,9 кг;

длина — 0,91 м;

размах крыла — 1,5 м.

Напомним, в апреле мы писали о том, что уникальная система Coyote Block 2 с радаром будет сбивать дроны врага. Raytheon Technologies получит $237 млн за радиочастотные датчики KuRFS и эффекторы Coyote для обнаружения и поражения БПЛА.

А ранее Фокус сообщал, что антидроновые ружья от DroneShield, которые прославила Украина, срочно закупает армия США.