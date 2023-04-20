Их прославила Украина: антидроновые ружья DroneGun Mk4 срочно закупает армия США (видео)

Создатели необычного оружия просто завалены заказами после того, как их антидроновые ружья DroneGun Tactical успешно сбивали беспилотники российских оккупантов.

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Компания DroneShield, занимающейся созданием и производством систем противодействия БПЛА, получила два срочных заказа на общую сумму $2,2 млн армии США и другого неназванного правительственного ведомства страны, сообщает The Market Herald. В рамках заказов компания поставит несколько видов своих уникальных устройств, в том числе недавно выпущенный DroneGun Mk4 и DroneGun Tactical.

DroneShield прославилась на весь мир после того, как с помощью ее антидроновых ружей DroneGun Tactical бойцы ВСУ успешно сбивали российские дроны. Теперь каждый месяц производитель получает крупные заказы на покупку своих моделей.

DroneGun Mk4 — это портативное оружие, больше схожее на большой пистолет, которое используется для обнаружения и подавления БПЛА на дальности до 3 км. Модель способна блокировать радиочастотные, GPS и GLONASS сигналы, заставляя вражеский дрон возвращаться к оператору или садиться на землю. Отмечается, что DroneGun Mk4 может работать в разных условиях окружающей среды, поскольку защищен по стандарту IP67. При этом защитные компоненты можно легко снять и заменить при необходимости прямо на поле боя.

DroneGun Tactical — это похожее устройство, но с большей дальностью действия — до 8 км.

Ружье DroneGun Tactical способно сбивать дроны на большом расстоянии. Фото: Соцсети

Компания утверждает, что ее продукты отличаются высокой эффективностью, надежностью и безопасностью для окружающей среды. Она также активно развивает новые технологии и улучшает свои существующие решения в области противодействия БПЛА.

DroneGun Tactical в действии.

Ранее Фокус писал, что ВСУ все чаще наносят удары по россиянам секретными дронами-камикадзе.