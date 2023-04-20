Их прославила Украина: антидроновые ружья DroneGun Mk4 срочно закупает армия США (видео)
Создатели необычного оружия просто завалены заказами после того, как их антидроновые ружья DroneGun Tactical успешно сбивали беспилотники российских оккупантов.
Компания DroneShield, занимающейся созданием и производством систем противодействия БПЛА, получила два срочных заказа на общую сумму $2,2 млн армии США и другого неназванного правительственного ведомства страны, сообщает The Market Herald. В рамках заказов компания поставит несколько видов своих уникальных устройств, в том числе недавно выпущенный DroneGun Mk4 и DroneGun Tactical.
DroneShield прославилась на весь мир после того, как с помощью ее антидроновых ружей DroneGun Tactical бойцы ВСУ успешно сбивали российские дроны. Теперь каждый месяц производитель получает крупные заказы на покупку своих моделей.
DroneGun Mk4 — это портативное оружие, больше схожее на большой пистолет, которое используется для обнаружения и подавления БПЛА на дальности до 3 км. Модель способна блокировать радиочастотные, GPS и GLONASS сигналы, заставляя вражеский дрон возвращаться к оператору или садиться на землю. Отмечается, что DroneGun Mk4 может работать в разных условиях окружающей среды, поскольку защищен по стандарту IP67. При этом защитные компоненты можно легко снять и заменить при необходимости прямо на поле боя.
DroneGun Tactical — это похожее устройство, но с большей дальностью действия — до 8 км.
Компания утверждает, что ее продукты отличаются высокой эффективностью, надежностью и безопасностью для окружающей среды. Она также активно развивает новые технологии и улучшает свои существующие решения в области противодействия БПЛА.
Ранее Фокус писал, что ВСУ все чаще наносят удары по россиянам секретными дронами-камикадзе.