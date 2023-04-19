ВСУ все чаще наносят удары по россиянам секретными дронами-камикадзе, — Defence Express

Украинцы использовали дешевые детали, но позаботились о качественной сборке, считают аналитики. Аппараты могут пролететь до 100 км с 2-3 кг взрывчатки на борту.

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Украинские военные применяют против оккупантов секретные дроны, один из них нанес удар по объекту в Донецке 18 апреля. Об этом пишет издание Defence Express, ссылаясь на фотографии и данные российских средств массовой информации.

В сети появилась фотография с останками серого корпуса беспилотника, который лежит рядом со зданием с изображением российского флага. Во дворе за забором можно заметить ветки деревьев, предположительно, сбитые взрывом.

Дрон-камикадзе нанес удар в Донецке Фото: Telegram

Оккупанты уверяют, будто БПЛА может быть американским, однако Defence Express считает, что они изготовлены в Украине, хотя и держатся в секрете. По информации СМИ, аналогичные дроны в январе 2023 года запустили по базе подготовки ВС РФ, расположенной примерно в 100 км от фронта (точное место не указывается). Подобный беспилотник также применили для атаки российского аэродрома в декабре 2022 года.

Ударные дроны, атаковавшие объекты в РФ Фото: Defence Express

В обоих случаях на крыльях видны российские надписи: "O", "V", "На Киев". Как считают аналитики, их целью было скрыть настоящее происхождение аппаратов. Россияне разобрали остатки одного из захваченных дронов и отметили большое количество гражданских комплектующих, указывающее на дешевизну. Исключением стал блок GPS-навигации, который на коммерческом рынке не купишь.

Детали дронов, захваченных в России Фото: Defence Express

Как пишет издание, за дешевизной и простеньким внешним видом трубчатого корпуса с крыльями скрывается достаточно высокое качество исполнения. У аппарата достаточно сложные формы, есть также направляющие, вероятно, они служат для крепления к пусковой установке. Беспилотник оснащен достаточно тихим электрическим двигателем и боеголовкой весом около 3 кг с поражающими элементами. Все это позволяет наносить удары на расстоянии около 100 км.

В марте Минобороны РФ заявило, что в Тульской области взорвался украинский БПЛА "Стриж". Россияне уверяют, будто беспилотник упал и взорвался после того, как его навигацию подавил комплекс радиоэлектронной борьбы.

Ранее эксперты выяснили, что дроны стали самым дешевым оружием против солдат и техники РФ. Уничтожение одного военного обходится ВСУ примерно в $660, а танка — в $2,5 тыс.