Минобороны РФ заявило, что в Тульской области взорвался украинский "Стриж"

В российском ведомстве утверждают, что беспилотник вывел из строя российский комплекс радиоэлектронной борьбы.

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В Минобороны РФ прокомментировали взрыв в Тульской области, заявив, что регион атаковал украинский БПЛА. Об этом сегодня, 26 марта пишет Интерфакс.

Более того, там утверждают, что этот беспилотник якобы сбили российские силы.

"Украинский беспилотник упал в Тульской области после того, как его навигацию вывел из строя российский комплекс радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.

По данным Минобороны страны-оккупанта, "атаку" совершили беспилотником "Стриж" Ту-141.

Напомним, в воскресенье, 26 марта, в городе Киреевске Тульской области (РФ) упал и взорвался неизвестный предмет, похожий на беспилотник. Диаметр воронки, оставленной после взрыва дрона от 10 до 15 метров, глубина — почти 8 метров.

Напомним, 19 марта 2023 года между селом Петровское и деревней Маловель Тульской области упал беспилотник. Тогда российские журналисты утверждали, что дрон мог пролететь около 600 км.

Также мы писали о том, что украинские БПЛА наносят в РФ большой урон, но россияне это скрывают. По словам военного эксперта Юрия Касьянова, в результате "прилетов" россияне уже потеряли много людей, техники и денег, а в будущем удары беспилотников станут еще эффективнее.