Міноборони РФ заявило, що у Тульській області вибухнув український "Стриж"

У російському відомстві стверджують, що безпілотник вивів із ладу російський комплекс радіоелектронної боротьби.

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У Міноборони РФ прокоментували вибух у Тульській області, заявивши, що регіон атакував український БПЛА. Про це сьогодні, 26 березня, пише Інтерфакс.

Більше того, там твердять, що цей безпілотник нібито збили російські сили.

"Український безпілотник упав у Тульській області після того, як його навігацію вивів з ладу російський комплекс радіоелектронної боротьби", – йдеться у повідомленні.

За даними Міноборони країни-окупанта, "атаку" вчинили безпілотником "Стриж" Ту-141.

Нагадаємо, у неділю, 26 березня, у місті Кіріївську Тульської області (РФ) впав і вибухнув невідомий предмет, схожий на безпілотник. Діаметр вирви, що залишилася після вибуху дрону від 10 до 15 метрів, глибина — майже 8 метрів.

Нагадаємо, 19 березня 2023 року між селом Петрівське та селом Маловель Тульської області впав безпілотник. Тоді російські журналісти стверджували, що дрон міг пролетіти близько 600 км.

Також ми писали про те, що українські БПЛА завдають великої шкоди в РФ, але росіяни це приховують. За словами воєнного експерта Юрія Касьянова, в результаті "прильотів" росіяни вже втратили багато людей, техніки та грошей, а в майбутньому удари безпілотників стануть ще ефективнішими.