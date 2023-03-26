У Тульській області стався вибух: росЗМІ пишуть про ударного безпілотника (фото, відео)

За інформацією екстрених служб регіону, двоє людей отримали поранення. Також у місті Кіріївську імовірно від вибуху БПЛА частково зруйновано приватні будинки та багатоповерхівку.

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У неділю, 26 березня, у місті Кіріївську Тульської області (РФ) впав і вибухнув невідомий предмет, схожий на безпілотник. Про це повідомляє медіа Baza.

Як повідомляє ЗМІ, вибух був такий сильний, що в землі залишилася глибока вирва. Діаметр вирви, що залишилася після вибуху дрону від 10 до 15 метрів, глибина — майже 8 метрів.

У будинках місцевих мешканців ударною хвилею вибило шибки. У деяких будинках також пошкоджені стіни.

Дещо пізніше стало відомо, що пошкодження отримали мінімум вісім приватних будинків та багатоповерхівка.

За інформацією медіа також є постраждалі: молода людина 2002 року народження та дівчина 2006 року народження.

Неподалік місця вибуху жителі Кіріївська виявили металеві деталі, схожі на частини безпілотного летального апарату.

Вибух у Тульській області: яка інформація надійшла офіційним органам

"Вибух пролунав о 15:19, двоє постраждалих — 2002 року і 2006 року народження, у них осколкові рани, швидка допомога на місці. Є воронка. Цей вибух був у межах міста — на вулиці Дорожників, 29", — заявили в екстрених службах РФ.

Зі свого боку у Комітеті з регіональної безпеки Тульської області поінформували про те, що двом потерпілим уже надали медичну допомогу. Наразі на місці інциденту працюють оперативні служби. Територія оточена. Місцевих мешканців запевняють, що небезпеки для їхніх життів та здоров'я немає.

Журналісти прокоментували ситуацію та місцева влада міста.

За словами представників місцевих органів самоврядування, на місце події за дорученням губернатора Олексія Дюміна виїхали керівники правоохоронних органів та голова комітету Тульської області з регіональної безпеки.

Зауважимо, що вибух у Кіріївському Тульській області прокоментував також і колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков).

"Зважаючи на все, зона "СВО" продовжує планомірно (і навіть з випередженням графіка) розширюватися", — написав він.

Нагадаємо, 19 березня 2023 року між селом Петрівське та селом Маловель Тульської області впав безпілотник. Тоді російські журналісти стверджували, що дрон міг пролетіти близько 600 км.

Також ми писали про те, що українські БПЛА завдають великої шкоди в РФ, але росіяни це приховують. За словами воєнного експерта Юрія Касьянова, в результаті "прильотів" росіяни вже втратили багато людей, техніки та грошей, а в майбутньому удари безпілотників стануть ще ефективнішими.