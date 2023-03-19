За 150 км від Москви: росЗМІ показали БПЛА, що впав під Тулою (фото, відео)
Відомо, що безпілотник виявили між селом Петрівське та селом Маловель. Журналісти РФ стверджують, що дрон міг пролетіти близько 600 км.
Під російським містом Тула розбився безпілотник невідомого проходження. Про це в неділю, 19 березня, повідомляє Комітет Тульської області з питань регіональної безпеки.
У російському відомстві стверджують, що БПЛА виявили в Одоєвському районі Тульської області між селом Петрівське та селом Маловель. Про постраждалих не повідомляється.
"У полі далеко від житлових будинків було виявлено безпілотний літальний апарат, що впав, без розпізнавальних знаків і відомчої приналежності", — сказано в повідомленні.
Російський телеграм-канал SHOT опублікував фото з аварії безпілотника. На одному з фото вказано відмітку від фахівців про те, що БПЛА міг долати дистанцію до 600 км.
Вибухи в Тульській області
Зазначимо, що це вже не перший випадок вибухів у Тульській області. Раніше, 2 березня повідомлялося, що в селищі Березовський Тульській області в районі вулиці Молодіжна стався потужний вибух, який чули всі місцеві жителі. Пізніше в лісі знайшли загадкову вирву глибиною до пів метра.
Нагадаємо, 16 березня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому селі Малоянисоль лунали вибухи на складі ЗС РФ із боєприпасами. Радник міського голови Маріуполя також додав, що після вибухів російські окупанти підняли гелікоптери в бік влучення.
Також 16 березня повідомлялося про пожежу в будівлі Прикордонної служби ФСБ у Ростові-на-Дону. Причиною пожежі був вибух на складі прикордонного управління.