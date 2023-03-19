За 150 км від Москви: росЗМІ показали БПЛА, що впав під Тулою (фото, відео)

Відомо, що безпілотник виявили між селом Петрівське та селом Маловель. Журналісти РФ стверджують, що дрон міг пролетіти близько 600 км.

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Під російським містом Тула розбився безпілотник невідомого проходження. Про це в неділю, 19 березня, повідомляє Комітет Тульської області з питань регіональної безпеки.

У російському відомстві стверджують, що БПЛА виявили в Одоєвському районі Тульської області між селом Петрівське та селом Маловель. Про постраждалих не повідомляється.

"У полі далеко від житлових будинків було виявлено безпілотний літальний апарат, що впав, без розпізнавальних знаків і відомчої приналежності", — сказано в повідомленні.

Російський телеграм-канал SHOT опублікував фото з аварії безпілотника. На одному з фото вказано відмітку від фахівців про те, що БПЛА міг долати дистанцію до 600 км.

Вибухи в Тульській області

Зазначимо, що це вже не перший випадок вибухів у Тульській області. Раніше, 2 березня повідомлялося, що в селищі Березовський Тульській області в районі вулиці Молодіжна стався потужний вибух, який чули всі місцеві жителі. Пізніше в лісі знайшли загадкову вирву глибиною до пів метра.

Нагадаємо, 16 березня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому селі Малоянисоль лунали вибухи на складі ЗС РФ із боєприпасами. Радник міського голови Маріуполя також додав, що після вибухів російські окупанти підняли гелікоптери в бік влучення.

Також 16 березня повідомлялося про пожежу в будівлі Прикордонної служби ФСБ у Ростові-на-Дону. Причиною пожежі був вибух на складі прикордонного управління.