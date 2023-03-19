В 150 км от Москвы: росСМИ показали упавший БПЛА под Тулой (фото, видео)

Известно, что беспилотник обнаружили между селом Петровское и деревней Маловель. Журналисты РФ утверждают, что дрон мог пролететь около 600 км.

Related video

Под российскими городом Тула разбился беспилотник неизвестного прохождения. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает Комитет Тульской области по региональной безопасности.

В российском ведомстве утверждают, что БПЛА обнаружили в Одоевском районе Тульской области между селом Петровское и деревней Маловель. О пострадавших не сообщается.

"В поле вдали от жилых домов был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности", — сказано в сообщении.

Российский телеграм-канал SHOT опубликовал фото с места крушения беспилотника. На одном из фото указана пометка от специалистов о том, что БПЛА мог преодолевать дистанцию до 600 км.

Взрывы в Тульской области

Отметим, что это уже не первый случай взрывов в Тульской области. Ранее, 2 марта сообщалось, что в поселке Березовский Тульской области в районе улицы Молодежная произошел мощный взрыв, который слышали все местные жители. Позже в лесу нашли загадочную воронку глубиной до полуметра.

Напомним, 16 марта советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном селе Малоянисоль раздавались взрывы из склада ВС РФ с боеприпасами. Советник городского головы Мариуполя также добавил, что после взрывов российские оккупанты подняли вертолеты в сторону попадания.

Также 16 марта сообщалось о пожаре в здании Пограничной службы ФСБ в Ростове-на-Дону. Причиной пожара якобы был взрыв на складе пограничного управления.