"За драмтеатр": под Мариуполем взрывается склад с БК, который оккупанты свозили несколько недель

Россияне заявили о работе ПВО, а в воздух подняли вертолеты, сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

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В районе оккупированного Мариуполя Донецкой области слышны взрывы. Они раздаются из склада оккупантов с боеприпасами в селе Малоянисоль. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Пожар и детонация. Минус состав оккупантов, который они так упорно формировали последние недели. До этого в Мариуполе и районе были слышны работы ПВО и звуки, похожие на работу "Градов" (скорее всего — отзыв детонации). Это вам за Драмтеатр, мраzи", — написал Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя также добавил, что после взрывов российские оккупанты подняли вертолеты в сторону попадания.

Сегодня утром Петр Андрющенко напомнил украинцам, что год назад 16 марта российские кафиры сбросили авиабомбы на здание Драматического театра в Мариуполе, поры надпись "Дети". По предварительным подсчетам, погибли от 400 до 800 человек.

"Бомба попала в заднюю часть театра, где, в том числе в гримерных на третьем этаже были размещены женщины с младенцами. Те же женщины, которых перевезли из разбомбленного роддома. Да тех самых младенцев, которые родились сразу после бомбардировки. Все, что было физическим доказательством преступления — демонтировано. Все трупы из-под завалов эксгумированы и вероятно похоронены в братских могилах в Старом Крыму", — написал Андрющенко.

Российские войска начали строить укрепление вдоль трассы Мариуполь – Донецк. Об этом Петр Андрющенко сообщил 13 марта. Оккупанты роют окопы вдоль автострады в районе, объединяющему трассы из Донецка в Бердянск Запорожской области и Мариуполь.

По словам советника городского головы Мариуполя, российские захватчики начали более тщательно проводить проверку граждан и принялись также ускоренными темпами миновать подступы к мостам. Оккупанты установили блок-посты на выезде из Мариуполя в Сартану (поселок городского типа в Донецкой области Украины). Также новые пункты контроля российские военные оборудовали на всех мостах.