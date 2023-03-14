"Паники нет": ВС РФ строят укрепления вдоль трассы Мариуполь-Донецк, — горсовет (фото)

Оккупанты, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, роют окопы сразу в двух местах вдоль автострады. Фортификационные сооружения возводятся без спецтехники.

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Российские войска начали строить укрепления вдоль трассы Мариуполь — Донецк. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Он рассказал, что оккупанты усиленно роют окопы в двух местах вдоль автострады: в районе с. Гранитное и возле виадука, объединяющего трассы из Донецка на Бердянск Запорожской области и Мариуполь.

"Рыли окопы усиленно. Ручками. "Никакой паники нет" теперь и в направлении Донецка", — отметил чиновник.

Напомним, 13 марта СМИ сообщали, что Россия наняла выходцев из Центральной Азии на работу на оккупированных территориях Украины. Мигранты собирают тела погибших российских солдат, роют траншеи и работают на стройке в разрушенных войной городах.

2 марта Петр Андрющенко рассказал, что российские военные в Мариуполе начали строить фортификационные сооружения в районе мостов и минировать территорию возле них. Также оккупанты оборудовали новые пункты контроля на всех мостах.

28 февраля чиновник отметил, что судя по активному движению живой силы и техники, российские войска продолжают готовиться к наступательным действиям ВСУ. Андрющенко отмечает, россияне пытаются противодействовать взрывам в городе.