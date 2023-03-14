"Паніки немає": ЗС РФ будують укріплення вздовж траси Маріуполь-Донецьк, — міськрада (фото)

Окупанти, за словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, риють окопи одразу у двох місцях уздовж автостради. Фортифікаційні споруди будуються без спецтехніки.

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Російські війська почали будувати укріплення вздовж траси Маріуполь — Донецьк. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Він розповів, що окупанти посилено риють окопи у двох місцях вздовж автостради: у районі с. Гранітне та біля віадука, що поєднує траси з Донецька на Бердянськ Запорізької області та Маріуполь.

"Рили окопи посилено. Ручками. "Жодної паніки немає" тепер і в напрямку Донецька", — зазначив чиновник.

Нагадаємо, 13 березня ЗМІ повідомляли, що Росія найняла вихідців із Центральної Азії на роботу на окупованих територіях України. Мігранти збирають тіла загиблих російських солдат, риють траншеї та працюють на будівництві у зруйнованих війною містах.

2 березня Петро Андрющенко розповів, що російські військові у Маріуполі почали будувати фортифікаційні споруди у районі мостів і мінувати територію біля них. Також окупанти обладнали нові пункти контролю на всіх мостах.

28 лютого чиновник зазначив, що судячи з активного руху живої сили та техніки, російські війська продовжують готуватися до наступальних дій ЗСУ. Андрющенко зазначає, що росіяни намагаються протидіяти вибухам у місті.