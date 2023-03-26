В Тульской области произошел взрыв: росСМИ пишут об ударном беспилотнике (фото, видео)

По информации экстренных служб региона, двое людей получили ранения. Также в городе Киреевске предположительно от взрыва БПЛА частично разрушены частные дома и многоэтажка.

Related video

В воскресенье, 26 марта, в городе Киреевске Тульской области (РФ) упал и взорвался неизвестный предмет, похожий на беспилотник. Об этом сообщает медиа Baza.

Как сообщает СМИ, взрыв был такой сильный, что в земле осталась глубокая воронка. Диаметр воронки, оставленной после взрыва дрона от 10 до 15 метров, глубина — почти 8 метров.

В домах местных жителей ударной волной выбило стекла. В некоторых дома также повреждены стены.

Несколько позже стало известно, что повреждения получили минимум восемь частных домов и многоэтажка.

По информации медиа также есть пострадавшие: молодой человек 2002 года рождения и девушка 2006 года рождения.

Недалеко от места взрыва жители Киреевска обнаружили металлические детали, похожие на части беспилотного летального аппарата.

Взрыв в Тульской области: какая информация поступила официальных органов

"Взрыв прозвучал в 15:19, двое пострадавших — 2002 года и 2006 года рождения, у них осколочные раны, скорая [помощь] на месте. Есть воронка. Этот взрыв был в черте города — на улице Дорожников, 29", — заявили в экстренных службах РФ.

В свою очередь в Комитете по региональной безопасности Тульской области проинформировали о том, что двум пострадавшим уже оказали медицинскую помощь. Сейчас на месте инцидента работают оперативные службы. Территория оцеплена. Местных жителей уверяют, что опасности для их жизней и здоровья нет.

Журналистам прокомментировали ситуацию и местные власти города.

По словам представителей местных органов самоуправления на место происшествия по поручению губернатора Алексея Дюмина выехали руководители правоохранительных органов и председатель комитета Тульской области по региональной безопасности.

Заметим, что взрыв в Киреевске Тульской области прокомментировал также и бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).

"Судя по всему, зона "СВО" продолжает планомерно (и даже с опережением графика) расширяться", — написал он. \

Напомним, 19 марта 2023 года между селом Петровское и деревней Маловель Тульской области упал беспилотник. Тогда российские журналисты утверждали, что дрон мог пролететь около 600 км.

Также мы писали о том, что украинские БПЛА наносят в РФ большой урон, но россияне это скрывают. По словам военного эксперта Юрия Касьянова, в результате "прилетов" россияне уже потеряли много людей, техники и денег, а в будущем удары беспилотников станут еще эффективнее.