Украинские БПЛА наносят большой урон, но россияне это скрывают: эксперт раскрыл детали

По словам Юрия Касьянова, в результате "прилетов" россияне потеряли много людей, техники и денег, а в будущем удары беспилотников станут еще эффективнее.

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Украинские беспилотники наносят России значительный ущерб в тылу. Об этом военнослужащий ВСУ и основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов заявил в эфире "Радио НВ".

По словам эксперта, украинские разработчики и различные военные подразделения добиваются очень неплохих результатов с помощью беспилотников. Они наносят удары на территории России, но последствия скрывают от широкой общественности со стороны как России, так и Украины. Украинцы не разглашают такую информацию, чтобы защитить разведчиков и производителей.

"Наши беспилотники наносят очень серьезный урон противнику, просто противник в этом случае, как правило, ничего не сообщают СМИ, и никто об этом не знает кроме тех, кому положено: их и наших специалистов. На самом деле есть очень удачные атаки, которые привели к серьезным потерям у противника: и финансовым, и человеческим, и техники, и так далее. Такие атаки будут увеличиваться, потому что мы учимся, набираемся опыта, становимся все более подкованными технологически", — сообщил Юрий Касьянов.

Специалист также объяснил, почему не все беспилотники долетают до целей. Автономные дроны должны лететь очень низко, чтобы прятаться от российских радаров ПВО и комплексов радиоэлектронной борьбы, но при этом рискуют столкнуться с препятствиями: деревьями, зданиями линиями электропередач. Некоторые имеют режим "огибания рельефа" — технология достаточно сложная, она требует наличия специальных устройств: LIDAR, определяющих расстояния до объекта, измерителей высоты, датчиков препятствий, радаров. Разработчики часто отказываются от такого оборудования для упрощения конструкции.

"Маршрут досконально не просчитывается, и это приводит к тому, что аппарат задевает деревья или врезается в здания", — подчеркнул Юрий Касьянов. — "Надо провести работу над ошибками, усовершенствовать, и я уверен, что наши беспилотники будут долетать чаще и наносить серьезный урон противнику".

Ранее Юрий Касьянов писал о причинах крушения дронов в Белгороде. По его словам, при запуске не учли высоту городской застройки. При этом ни один из упавших БПЛА не взорвался благодаря координатным взрывателям.