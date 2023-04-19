ЗСУ все частіше завдають ударів по РФ секретними дронами-камікадзе, — Defence Express

Українці використали дешеві деталі, але подбали про якісне виробництво, вважають аналітики. Апарати можуть пролетіти до 100 км із 2-3 кг вибухівки на борту.

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Українські військові застосовують проти окупантів секретні дрони, один із них завдав удару по об'єкту в Донецьку 18 квітня. Про це пише видання Defence Express, посилаючись на фотографії та дані російських засобів масової інформації.

У мережі з'явилася фотографія з рештками сірого корпусу безпілотника, що лежить поряд із будівлею із зображенням російського прапора. У дворі за парканом можна побачити гілки дерев, ймовірно, збиті вибухом.

Дрон-камікадзе завдав удару в Донецьку Фото: Telegram

Окупанти запевняють, ніби БПЛА може бути американським, проте Defence Express вважає, що вони виготовлені в Україні, хоч і тримаються в таємниці. За інформацією ЗМІ, аналогічні дрони у січні 2023 року запустили за базою підготовки ЗС РФ, розташованої приблизно за 100 км від фронту (точне місце не вказується). Подібний безпілотник також застосували для атаки російського аеродрому у грудні 2022 року.

Ударні дрони, що атакували об'єкти в РФ Фото: Defence Express

В обох випадках на крилах видно російські написи: "O", "V", "На Київ". Як вважають аналітики, їхньою метою було приховати справжнє походження апаратів. Росіяни розібрали залишки одного із захоплених дронів та відзначили велику кількість цивільних компонентів, що вказує на дешевизну. Винятком став блок GPS-навігації, який на комерційному ринку не купиш.

Деталі дронів, захоплених у Росії Фото: Defence Express

Як пише видання, за дешевизною та простеньким зовнішнім виглядом трубчастого корпусу з крилами ховається досить висока якість виконання. У апарату досить складні форми, є також напрямні, ймовірно, вони служать для кріплення до пускової установки. Безпілотник оснащений досить тихим електричним двигуном і боєголовкою вагою близько 3 кг з елементами ураження. Все це дозволяє завдавати ударів на відстані близько 100 км.

У березні Міноборони РФ заявило, що у Тульській області вибухнув український БПЛА "Стриж". Росіяни запевняють, начебто безпілотник упав і вибухнув після того, як його навігацію придушив комплекс радіоелектронної боротьби.

Раніше експерти з'ясували, що дрони стали найдешевшою зброєю проти солдатів і техніки РФ. Знищення одного військового обходиться ЗСУ приблизно $660, а танка — $2,5 тис.