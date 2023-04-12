Дрони стали найдешевшою зброєю проти солдатів і техніки РФ, — Forbes

Знищення однієї цілі за допомогою цивільних БПЛА коштує для українців приблизно $2000, тоді як росіяни втрачають у десятки разів більше грошей. У цьому плані дрони набагато вигідніші від ракет і артилерії.

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Комерційні дрони стали найдешевшим засобом для знищення російських військ в Україні. Про це пише видання Forbes, яке підрахувало витрати на різні види озброєння.

Війна вимагає не тільки високоякісної військової техніки, а й дешевої зброї, яку можна масово використовувати та застосовувати для придушення супротивника. Бойові дії в Україні показали, що дрони добре підходять для цієї ролі завдяки своїй дешевизні та багатофункціональності.

Знищення живої сили

За підрахунками Forbes, середня вартість враження однієї живої цілі за допомогою безпілотника становить близько $660. Така вартість реальна за умови точності у 50%, наявності боєприпасів за $50-100 і відносної довговічності самих дронів. Цивільний коптер з механізмом скидання боєприпасів обходиться в середньому в $3000-5000 і здійснює близько 10-20 бойових вильотів в залежності від навичок оператора, дальності роботи та наявності російських засобів радіоелектронної боротьби.

Разом з тим, вбивство або серйозне поранення російського військового коштує Росії приблизно $60 000 — саме таку компенсацію влада пообіцяла виплачувати сім'ям загиблих або поранених. Таким чином дрон обходиться ЗСУ приблизно в 90 разів дешевше, ніж шкода, яку він завдає Росії.

Комерційні квадрокоптери, такі як DJI Mavic 3, коштують чимало, тому військові намагаються берегти їх для розвідки. Альтернативою стали FPV-дрони для перегонів, які коштують лише кілька сотень доларів залежно від комплектації. Їх оснащують вибухівкою і перетворюють на "камікадзе", які легко наздоганяють навіть техніку під час руху. Ще в арсеналі ЗСУ є великі промислові БПЛА, які підіймають 10-15 кг вантажу у вигляді важких мін та кумулятивних снарядів.

Українці використовують і спеціалізовані бойові дрони, такі як американський Switchblade 300, вони надійніші і смертоносніші за комерційні аналоги, однак і коштують набагато більше. За оцінкою Forbes, один Switchblade коштує $6000, до того ж не може масово випускатися через складність конструкції.

Знищення бойової техніки

Тут дрони теж добре себе показують у бою, хоча шанси знищення бронетехніки набагато нижчі. Дрони типу Mavic підіймають доволі слабкі боєприпаси, які завдають відчутної шкоди умовному танку тільки у разі попадання в люк або після кількох послідовних ударів. FPV і промислові дрони мають більше бойової потужності, а тому більш ефективні в цьому випадку, і вартість їх застосування невисока в порівнянні з іншими засобами — в середньому від $2000 до $2600.

Дрони-камікадзе Switchblade 600 або снаряди Excalibur більш точні та надійні при знищенні російської техніки, але випускаються невеликими партіями та коштують від $75 000 до $120 000. Те ж саме стосується і ПТРК Javelin, один постріл з яких обходиться в $200 00. поразки найзахищеніших і найдорожчих систем озброєння ЗС РФ, як-от танки чи ППО. Варто враховувати, що середня вартість однієї одиниці російської техніки сягає 600 тисяч доларів.

Раніше писали, що в Одесі завод випускає по 500 дронів на місяць вартістю від $50 до $1000. Вони допомагають військовим вести розвідку та знищувати окупантів на передовій.