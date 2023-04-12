Дроны стали самым дешевым оружием против солдат и техники РФ, — Forbes

Уничтожение одной цели с помощью гражданских БПЛА обходится украинцам примерно $2000, тогда как россияне теряют в десятки раз больше денег. В этом плане дроны намного выгоднее ракет и артиллерии.

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Коммерческие дроны стали самым дешевым средством для уничтожения российских войск в Украине. Об этом пишет издание Forbes, которое подсчитало расходы на разные виды вооружения.

Война требует не только высококачественной военной техники, но и дешевого оружия, которое можно массово использовать и применять для подавления противника. Боевые действия в Украине показали, что дроны хорошо подходят для этой роли благодаря своей дешевизне и многофункциональности.

Уничтожение живой силы

По подсчетам Forbes, средняя стоимость поражения одной живой цели с помощью гражданского беспилотника составляет около $660. Такая стоимость реальна при условии точности в 50%, наличии боеприпасов за $50-100 и относительной долговечности самих дронов. Гражданский коптер весте с механизмом сброса боеприпасов обходится в среднем в $3000-5000 и совершает около 10-20 боевых вылетов в зависимости от навыков оператора, дальности работы и наличия российских средств радиоэлектронной борьбы.

В то же время, убийство или серьезное ранение российского военного обходится России примерно в $60 000 — именно такую компенсацию власти пообещали выплачивать семьям погибших или раненных. Таким образом дрон обходится ВСУ примерно в 90 раз дешевле, чем ущерб, который он наносит России.

Коммерческие квадрокоптеры, такие как DJI Mavic 3, стоят немало, поэтому военные стараются беречь их для разведки. Альтернативой стали гоночные FPV-дроны, которые стоят всего несколько сотен долларов в зависимости от комплектации. Их оснащают взрывчаткой и превращают в "камикадзе", которые без труда догоняют даже технику во время движения. Еще в арсенале ВСУ есть большие промышленные БПЛА, которые поднимают 10-15 кг груза в виде тяжелых мин и кумулятивных снарядов.

Украинцы используют и специализированные боевые дроны, такие как американский Switchblade 300, они надежнее и смертоноснее коммерческих аналогов, однако и стоят намного больше. По оценке Forbes, один Switchblade обходится в $6000, к тому же, не может массово выпускаться из-за сложности конструкции.

Уничтожение боевой техники

Тут дроны тоже хорошо себя показывают в бою, хотя шансы уничтожения бронетехники намного ниже. Дроны типа Mavic поднимают довольно слабые боеприпасы, которые наносят ощутимый урон условному танку только в случае попадания в люк или после нескольких последовательных ударов. FPV и промышленные дроны имеют побольше боевой мощи, а потому более эффективны в этом случае, и стоимость их применения невысока по сравнению с другими средствами — в среднем от $2000 до $2600.

Дроны-камикадзе Switchblade 600 или снаряды Excalibur более точны и надежны при уничтожении российской техники, но выпускаются небольшими партиями и стоят от $75 000 до $120 000. То же касается и ПТРК Javelin, один выстрел из которых обходится в $200 000. Их целесообразно применять для поражения самых защищенных и дорогостоящих систем вооружения ВС РФ, таких, как танки или ПВО. Стоит учитывать, что средняя стоимость одной единицы российской техники достигает $600 тысяч.

Ранее писали, что в Одессе завод выпускает по 500 дронов в месяц стоимостью от $50 до $1000. Они помогают военным вести разведку и уничтожать оккупантов на передовой.