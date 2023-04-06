DroneShield выпускает новые антидроновые "пистолеты" DroneGun Mk4: чем они помогут ВСУ

Новая модель намного компактнее предшественников, но не менее эффективна для борьбы с российскими БПЛА.

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Американо-австралийская компания DroneShield анонсировала выпуск в продажу нового устройства для борьбы с дронами под названием DroneGun Mk4. Она обнародовала характеристики модели на официальном сайте.

DroneGun Mk4 — это устройство для подавления БПЛА, которые привыкли называть "антидроновыми ружьями". Модель получилась очень компактной и легкой (чуть больше 3 кг), а по виду больше напоминает крупный пистолет. Как уверяет производитель, небольшой вес и удобная рукоять позволяют применять прибор одной рукой, а эффективность при этом ничуть не пострадала по сравнению с предшественниками, а производительность и защита даже увеличились.

На корпусе DroneGun Mk4 есть светодиодные индикаторы, показывающие состояние (включен или выключен) и выбранные диапазоны частот. При желании подстветку можно отключить, чтобы она не демаскировала солдат. Для удобства военных конструкторы добавили селекторный переключатель, верхнюю и нижнюю планки Пикатинни, а также несколько точек крепления ремня Quick-Disconnect (QD). Подготовка к работе занимает всего 3 секунды — достаточно навести прибор на дрон и нажать на спусковой крючок.

Крепления антидроновой пушки DroneGun Mk4

Как пишет DroneShield, DroneGun Mk4 очень эффективен против множества разных типов и моделей дронов, может одновременно подавлять управление, навигацию и передачу видеосигналов нескольких летательных аппаратов. "Заглушенные" дроны должны приземляться или возращаться на место взлета, а кроме того не могут передавать изображение оператору. Таким образом противник теряет БПЛА или же лишается возможности собирать разведданные.

"Возможности подавления C-UAS DroneShield не включают в себя манипулирование протоколами или "кибер-тактику", учитывая ограничения этих методов. Наши технологии поражения предлагают некинетические помехи для контролируемого управления угрозами", — подчеркнули разработчики.

Отмечается, что DroneGun Mk4 может работать в разных условиях окружающей среды, поскольку защищен по стандарту IP67. При этом защитные компоненты можно легко снять и заменить при необходимости прямо на поле боя. Антидроновая пушка также оптимизирует питание от стандартной литий-ионной батареи НАТО, обеспечивая повышенную дальность поражения и эффективность. Поставляется в защищенном кейсе для переноски.

Антидроновая пушка DroneGun Mk4 от DroneShield Фото: DroneShield

Характеристики DroneGun Mk4

вес: 3,2 кг;

диапазоны частот: ISM и GNSS;

напряжение: 10,8 В;

время работы: около 1 ч;

рабочая температура: от -20 ºC до +55 °C.

Ранее писали, как ВСУ прославили антидроновые ружья DroneGun на весь мир. DroneShield поставила свои устройства для борьбы с дронами в Украину, а теперь получает множество заказы из множества других стран.

Недавно украинский эксперт рассказал, чем антидроновые ружья опасны для солдат. По его словам, длительное воздействие радиоизлучения оказывает пагубное воздействие на организм, особенно на мозг.