DroneShield випускає нові антидронові "пістолети" DroneGun Mk4: чим вони допоможуть ЗСУ

Нова модель набагато компактніша за попередників, але не менш ефективна для боротьби з російськими БПЛА.

Related video

Американо-австралійська компанія DroneShield анонсувала випуск у продаж нового пристрою для боротьби з дронами під назвою DroneGun Mk4. Вона оприлюднила характеристики моделі на офіційному сайті.

DroneGun Mk4 — це пристрій для придушення БПЛА, які звикли називати "антидроновими рушницями". Модель вийшла дуже компактною та легкою (трохи більше 3 кг), а на вигляд більше нагадує великий пістолет. Як запевняє виробник, невелика вага і зручна рукоять дозволяють застосовувати прилад однією рукою, а ефективність при цьому не постраждала порівняно з попередниками, а продуктивність і захист навіть збільшилися.

На корпусі DroneGun Mk4 є світлодіодні індикатори, що показують стан (увімкнений або вимкнений) та вибрані діапазони частот. За бажання підсвічування можна відключити, щоб вона не демаскувала солдатів. Для зручності військових конструктори додали селекторний перемикач, верхню і нижню планки Пікатінні, а також кілька точок кріплення ременя Quick-Disconnect (QD). Підготовка до роботи займає всього 3 секунди — достатньо навести прилад на дрон і натиснути на гачок.

Кріплення антидронової гармати DroneGun Mk4

Як пише DroneShield, DroneGun Mk4 дуже ефективний проти безлічі різних типів і моделей дронів, може одночасно придушувати керування, навігацію та передавання відеосигналів кількох літальних апаратів. "Заглушені" дрони повинні приземлятися або повертатися на місце зльоту, а також не можуть передавати зображення оператору. Так противник втрачає БПЛА або позбавляється можливості збирати розвіддані.

"Можливості придушення C-UAS DroneShield не включають маніпулювання протоколами або "кібер-тактику", враховуючи обмеження цих методів. Наші технології ураження пропонують некінетичні перешкоди для контрольованого управління загрозами", — підкреслили розробники.

Зазначається, що DroneGun Mk4 може працювати у різних умовах довкілля, оскільки захищений за стандартом IP67. При цьому захисні компоненти можна легко зняти та замінити за необхідності прямо на полі бою. Антидронова гармата також оптимізує живлення від стандартної літій-іонної батареї НАТО, забезпечуючи підвищену дальність ураження та ефективність. Поставляється у захищеному кейсі для перенесення.

Антидронова гармата DroneGun Mk4 від DroneShield Фото: DroneShield

Характеристики DroneGun Mk4

вага: 3,2 кг;

діапазони частот: ISM та GNSS;

напруга: 10,8 В;

час роботи: приблизно 1 год;

робоча температура: від -20 °C до +55 °C.

Раніше писали, як ЗСУ прославили антидронові рушниці DroneGun на весь світ. DroneShield поставила свої пристрої для боротьби з дронами в Україну, а тепер отримує безліч замовлень з багатьох інших країн.

Нещодавно український експерт розповів, чим антидронові рушниці небезпечні для солдатів. За його словами, тривалий вплив радіовипромінювання надає згубний вплив на організм, особливо на мозок.