Уникальная система Coyote Block 2 с радаром будет сбивать дроны врага: что в ней особенного

Raytheon Technologies получит $237 млн за радиочастотные датчики KuRFS и эффекторы Coyote для обнаружения и поражения БПЛА.

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Армия США заказала у компании Raytheon систему противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Coyote Block 2 и датчиков KuRFS, сообщает Defense Mirror. Это первый контракт на поставку этой системы, которая была одобрена для продажи.

Система Coyote Block 2 состоит из небольших ракет с крыльями, которые запускаются из контейнеров и управляются оператором с земли. Ракеты могут летать со скоростью 200 км/ч в режиме толпы (swarm) и атаковать враждебные БПЛА с помощью взрывчатых зарядов или столкновения. Ракеты также могут быть использованы для разведки и наблюдения.

Coyote Block 2 является частью программы Howler, которая объединяет ракеты с радаром KuRFS и системой управления C2. Программа Howler направлена на создание эффективного и доступного средства защиты от малых и низколетящих беспилотников, которые представляют угрозу для военных и гражданских объектов.

Coyote Block 2 является частью программы Howler. Фото: Raytheon Technologies

Датчики Ku-диапазона (KuRFS) — это радары высокого разрешения, которые обеспечивают обнаружение, идентификацию и слежение за воздушными целями, такими как БПЛА. Они работают на частоте 12-18 ГГц и могут обеспечивать круговое обзор в 360 градусов. Датчики KuRFS могут быть установлены на фиксированных или мобильных площадках и интегрированы с другими системами управления и подавления БПЛА.

Компания Raytheon не раскрывает стоимость и количество заказанных систем Coyote Block 2, но сообщает, что они будут поставлены в течение 2023 года. Компания также не называет потенциальных иностранных покупателей, но отмечает, что система Coyote Block 2 заинтересовала многие страны, которые сталкиваются с угрозой БПЛА.

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