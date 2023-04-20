Унікальна система Coyote Block 2 з радаром збиватиме дрони ворога: що в ній особливого

Raytheon Technologies отримає $237 млн за радіочастотні датчики KuRFS та ефектори Coyote для виявлення та ураження БПЛА.

Related video

Армія США замовила у компанії Raytheon систему протидії безпілотним літальним апаратам (БПЛА) Coyote Block 2 та датчиків KuRFS, повідомляє Defense Mirror. Це перший контракт на постачання цієї системи, яка була схвалена для продажу.

Система Coyote Block 2 складається з невеликих ракет із крилами, які запускаються з контейнерів та управляються оператором із землі. Ракети можуть літати зі швидкістю 200 км/год у режимі натовпу (swarm) та атакувати ворожі БПЛА за допомогою вибухових зарядів або зіткнення. Ракети також можуть бути використані для розвідки та спостереження.

Coyote Block 2 є частиною програми Howler, яка поєднує ракети з радаром KuRFS та системою управління C2. Програма Howler спрямована на створення ефективного та доступного засобу захисту від малих та низьколетючих безпілотників, які становлять загрозу для військових та цивільних об'єктів.

Coyote Block 2 є частиною програми Howler. Фото: Raytheon Technologies

Датчики Ku-діапазону (KuRFS) – це радари високої роздільної здатності, які забезпечують виявлення, ідентифікацію та стеження за повітряними цілями, такими як БПЛА. Вони працюють на частоті 12-18 ГГц і можуть забезпечувати круговий огляд 360 градусів. Датчики KuRFS можуть бути встановлені на фіксованих або мобільних майданчиках та інтегровані з іншими системами керування та придушення БПЛА.

Компанія Raytheon не розкриває вартість та кількість замовлених систем Coyote Block 2, але повідомляє, що їх буде поставлено протягом 2023 року. Компанія також не називає потенційних іноземних покупців, але зазначає, що система Coyote Block 2 зацікавила багато країн, які мають загрозу БПЛА.

Раніше Фокус писав, що антидронові рушниці від DroneShield, які прославила Україна, терміново закуповує армія США.